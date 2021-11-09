За кордоном почастішали вбивства українців. Розповідаємо про найгучніші

Особливо часто подібні інциденти стають у країні-сусідці — Польщі

З початку року за кордоном постраждало та загинуло чимало українських громадян/Колаж: Сьогодні

За кордоном почастішали випадки, коли нападають на громадян України. Когось можуть просто побити, а когось взагалі — вбити. Ми вирішили згадати випадки, коли до українців за кордоном ставилися жорстоко.

Жорстоке вбивство в Туреччині

У Туреччині знайшли мертвою 25-річну українку Христину Новицьку. Вона жила у власному будинку в Муглі під Бодрумом. Жінка не виходила на зв'язок з матір'ю, яка проживає в Україні, з 30 грудня 2020 року. 2 січня 2021 року мати попросила сусідів перевірити, чи все в порядку з її дочкою. Вони викликали слюсаря і поліцію.

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Новицьку знайшли на стільці з поліетиленовим пакетом на голові та зі скутими за спиною руками в наручниках. Першим про трагедію повідомив сусід Новицької, відомий турецький актор і телеведучий Альп Кірсан. Він написав про це в соцмережах. У слідства є кілька версій трагедії, за однією з них, Новицьку міг вбити її бойфренд.

У Франції побили 15-річного українця

У Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного хлопця з України. Підліток перебував у комі в критичному стані. Юрій зазнав нападу недалеко від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. У нього був пробитий череп у декількох місцях, множинні переломи рук, пальців, ребер, ножові поранення, травма очей.

Згодом після побиття в межах розслідування під варту взяли 10 неповнолітніх та одного дорослого. Їх підозрювали у "замаху на вбивство", "створенні злочинного угруповання з метою вчинення злочину" і "крадіжці з застосуванням насильства".

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Смерть українця Дмитра Никифоренка в Польщі

Дмитро Никифоренко помер 30 липня, проте подробиці трагедії стали відомі тільки нещодавно. Як дізналися журналісти, першими про факти, що шокують, заговорили в Мережі колеги поліцейських, причетних до трагедії.

Никифоренко повертався автобусом додому після посиденьок з колегами. Чоловік був нетверезий. За однією з версій, він заснув у транспорті, за іншою – поводився дивно і бився головою об вікно. Водій викликав поліцію, і українця доставили у витверезник.

Журналісти Gazeta Wyborcza, які отримали доступ до відео з камер спостереження з витверезника, пишуть, що насильство до чоловіка з боку правоохоронців застосували необґрунтовано.

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Не перший випадок з польськими поліцейськими

У Польщі поліцейських підозрюють у побитті 30-річного українця. Прокуратура розпочала розслідування.

Побиття сталося ще 16 вересня, проте відомо про це стало лише у листопаді. Як повідомляють польські ЗМІ, 16 вересня о 22:00 поліція отримала інформацію про те, що на вулиці Жеромського у місті Млава група чоловіків влаштувала дебош. Вони голосно сварилися. На місце інциденту прибули двоє поліцейських, які затримали 30-річного українця, перевищивши свої повноваження.

Після інциденту постраждалий прийшов у поліцію, щоб заявити про порушення під час затримання. Однак у нього не прийняли заяви, аргументуючи це тим, що він у нетверезому стані. Після невдалої спроби звернутися до поліції, чоловік звернувся до прокуратури. Він заявив, що польські поліцейські нібито вивезли його в ліс і один із них побив кийком. Після цього правоохоронці залишили постраждалого у лісі.

За вчинене польським поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.

Жорстокий інцидент у Чехії

У Чехії після побиття охоронцем клубу помер 42-річний українець. Чоловік місяць пролежав у реанімації.

Інцидент стався 10 жовтня. Павло Ратов із двома українцями, з якими разом працював будівельником, пішли прогулятися вечірньою Прагою. Вже дорогою додому вирішили зайти до клубу, який знаходиться у центрі міста. Проте, зі слів дружини померлого Світлани Ратової, побачивши ціни в закладі, довго там не затрималися. Охоронець, який був на вході до клубу, почав словесно ображати українців, а потім на вулиці він вдарив Павла Ратова.

У лікарні у чоловіка діагностували тяжку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Майже місяць він перебував у реанімації й не приходив до тями. 5 листопада Павло помер.

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