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За тиждень Зеленського тричі намагалися вбити – The Times

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 березня, 09:17
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Замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступали проти війни з Україною
Зеленського хотіли вбити
Зеленського хотіли вбити / Фото: Колаж: Сьогодні

За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три замахи. Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на джерела.

"Для скоєння вбивства українського президента було відправлено два окремі угруповання – найманці прокремлівського угруповання "Вагнера" та чеченський спецназ", – йдеться у матеріалі видання.

Також наголошується, що щоразу замахи зривалися завдяки "антивоєнним елементам" у Федеральній службі безпеки РФ – тим співробітникам ФСБ, які виступають проти війни.

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Найманці "Вагнера" ​​занепокоєні тим, як точно українці передбачали їхні дії. Одне з джерел зазначило, що поінформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною".

9-й день війни в Україні

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  • Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців небагато покришили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки та плюс собі в підрозділ одна бронемашина піхоти.
  • Дев'ятий день вторгнення Росії до України розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофу для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадирівці, вони планували замінувати АЕС, щоби потім шантажувати всю Європу. Серед захисників Запорізької АЕС є вбиті та поранені.
  • У разі вибуху на ЗАЕС значну територію РФ накриє ядерною хмарою.
  • Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють, та готувалися до атаки.

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