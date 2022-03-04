За тиждень Зеленського тричі намагалися вбити – The Times

Замахи зривалися завдяки співробітникам російського ФСБ, які виступали проти війни з Україною

Зеленського хотіли вбити / Фото: Колаж: Сьогодні

За останній тиждень на президента України Володимира Зеленського було скоєно щонайменше три замахи. Про це повідомляє британське видання The Times з посиланням на джерела.

"Для скоєння вбивства українського президента було відправлено два окремі угруповання – найманці прокремлівського угруповання "Вагнера" та чеченський спецназ", – йдеться у матеріалі видання.

Також наголошується, що щоразу замахи зривалися завдяки "антивоєнним елементам" у Федеральній службі безпеки РФ – тим співробітникам ФСБ, які виступають проти війни.

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Найманці "Вагнера" ​​занепокоєні тим, як точно українці передбачали їхні дії. Одне з джерел зазначило, що поінформованість служби безпеки Зеленського стала для них "моторошною".

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