Застава більша, ніж у Труханова: ВАКС обрав запобіжний захід віцемеру Одеси

Вища антикорупційна рада обрала запобіжний захід віцемеру Одеси Олегу Бриндаку попри те, що він хворий на коронавірус. Йому визначили заставу у розмірі 39 млн 967 тис. 200 грн.
Про це пише сайт 8news.
Подробиці
На Олега Бриндака поширюються зобов'язання: він зобов'язаний прибути за першим дзвінком детективів НАБУ, не залишати Одесу без попередження, здати закордонні паспорти та не спілкуватися з рештою фігурантів.
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Суть злочину
За даними НАБУ, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.
Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.
Загальний розмір збитків за цими епізодами, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень.
Геннадій Труханов подав апеляцію на запобіжний захід
У цій же справі 11 листопада о 10:30 збираються розглянути апеляцію Геннадія Труханова на запобіжний захід. Йому у жовтні ВАКС призначив 30 млн грн застави. Отже, у Бриндака найбільша застава серед усіх фігурантів справи.
Раніше ми писали:
- Хто такий "відомий одесит", про якого генпрокурор згадала у коментарі про оголошення підозри Труханову. "Сьогодні" для цього зв'язалось із правоохоронцями.
- Також можливим підозрюваним став перший заступникдиректора департаменту комунальної власності одеської мерії Олександр Ахмеров.