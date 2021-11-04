Застава більша, ніж у Труханова: ВАКС обрав запобіжний захід віцемеру Одеси

На Олега Бриндака поширюються також зобов'язання

Олегу Бриндаку повідомили про підозру 6 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Вища антикорупційна рада обрала запобіжний захід віцемеру Одеси Олегу Бриндаку попри те, що він хворий на коронавірус. Йому визначили заставу у розмірі 39 млн 967 тис. 200 грн.

Про це пише сайт 8news.

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Подробиці

На Олега Бриндака поширюються зобов'язання: він зобов'язаний прибути за першим дзвінком детективів НАБУ, не залишати Одесу без попередження, здати закордонні паспорти та не спілкуватися з рештою фігурантів.

Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

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Загальний розмір збитків за цими епізодами, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень.

Геннадій Труханов подав апеляцію на запобіжний захід

У цій же справі 11 листопада о 10:30 збираються розглянути апеляцію Геннадія Труханова на запобіжний захід. Йому у жовтні ВАКС призначив 30 млн грн застави. Отже, у Бриндака найбільша застава серед усіх фігурантів справи.

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