Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Зоря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини України

Застава більша, ніж у Труханова: ВАКС обрав запобіжний захід віцемеру Одеси

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
4 листопада, 11:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Олега Бриндака поширюються також зобов'язання
Олегу Бриндаку повідомили про підозру 6 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Олегу Бриндаку повідомили про підозру 6 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Вища антикорупційна рада обрала запобіжний захід віцемеру Одеси Олегу Бриндаку попри те, що він хворий на коронавірус. Йому визначили заставу у розмірі 39 млн 967 тис. 200 грн.

Про це пише сайт 8news.

Реклама

Подробиці

На Олега Бриндака поширюються зобов'язання: він зобов'язаний прибути за першим дзвінком детективів НАБУ, не залишати Одесу без попередження, здати закордонні паспорти та не спілкуватися з рештою фігурантів.

Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації у змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

Реклама

Загальний розмір збитків за цими епізодами, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень.

Геннадій Труханов подав апеляцію на запобіжний захід

У цій же справі 11 листопада о 10:30 збираються розглянути апеляцію Геннадія Труханова на запобіжний захід. Йому у жовтні ВАКС призначив 30 млн грн застави. Отже, у Бриндака найбільша застава серед усіх фігурантів справи.

Раніше ми писали:

  • Хто такий "відомий одесит", про якого генпрокурор згадала у коментарі про оголошення підозри Труханову. "Сьогодні" для цього зв'язалось із правоохоронцями.
  • Також можливим підозрюваним став перший заступникдиректора департаменту комунальної власності одеської мерії Олександр Ахмеров.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила Закони України «Про національну гвардію України», «Про державний кордон», «Про прикордонні війська».

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

154 659

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.24

Російський рубль (₽)

0.3646

Євро (€)

30.36

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти