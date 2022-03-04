Зеленський звернеться до українців — на його виступ чекають і в Грузії

У п’ятницю ввечері, 4 березня, очікується нове звернення президента України Володимира Зеленського.
На виступ нашого президента вже чекають у грузинському Тбілісі — на площі зібралося багато людей з українськими прапорами.
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Зазначимо, з'явилися повідомлення, що звернення Зеленського відбудеться після засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував цю інформацію в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Не було жодного засідання РНБО. У фейках йшлося про засідання апарату, такого органу взагалі немає. Ми чітко тримаємо оборону, розуміємо, що відбувається, ми усвідомлюємо, що перемога буде за нами", — сказав він.
Данілов додав, що зараз з'ясовується, з яких облікових записів були поширені фейки.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- Російські військові 4 березня обстріляли житлові багатоповерхові будинки у Софіївській Борщагівці під Києвом.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того, як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕС від окупантів.
- Посольство США в Україні назвало обстріл російськими військами Запорізької АЕС воєнним злочином.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.