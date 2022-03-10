Зеленський пояснив, чому він для Путіна ворог №1

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit . У ньому він зокрема відповів на запитання, чому вважає себе головним ворогом президента РФ Володимира Путіна.
"Бо такий у них спосіб сприйняття реальності. Вони не бачать народу, коли дивляться на державу. Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити чи залякати, а ось про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", – сказав Зеленський.
Що ще говорять про Путіна
Раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Володимира Путіна для припинення війни в Україні
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Політичний технолог Володимир Петров заявив, що Путін для свого плану використав дані, які йому передавав його кум, нардеп Віктор Медведчук, і зараз він зрозумів, що його постійно дезінформували.
Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе в Києві, вважає, що президент Росії Володимир Путін не доживе до кінця цього року.
Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Путіну бояться повідомляти про провали армії РФ в Україні.
Війна в Україні
- Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не залишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищила цілий полк військових РФ неподалік столиці. Тим часом загроза, пов'язана із захопленими АЕС, зростає. МАГАТЕ втратила зв'язок не лише із Чорнобильською, а й із Запорізькою станцією.
- У Дніпропетровській області військові РФ завдали ракетного удару по аеропорту в Лозоватці . За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.
- Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрія Захарова.
- На війну з Україною Росія вже кидає приватні охоронні фірми — про це розповів приватний охоронець із РФ, який потрапив у полон до українських силовиків.
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