Зеленський пояснив, чому він для Путіна ворог №1

Президент України заявив, що у Росії по-іншому сприймають реальність

/ Фото: Reuters, Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit . У ньому він зокрема відповів на запитання, чому вважає себе головним ворогом президента РФ Володимира Путіна.

"Бо такий у них спосіб сприйняття реальності. Вони не бачать народу, коли дивляться на державу. Вони бачать главу держави, бачать політиків, бачать економічних магнатів. Вони сподіваються, що зможуть усіх купити чи залякати, а ось про мене точно знають – не вийде. Тому і така загроза. Все дуже просто", – сказав Зеленський.

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