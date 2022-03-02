Зеленський переговорив із прем'єром Ізраїлю

Володимир Зеленський (ліворуч) та Нафталі Бенет (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенет щодо російської агресії проти України.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.
Інших подробиць розмови поки немає.
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Ситуація в Україні
- Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Нагадаємо, що використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд вцілив прямо у житловий будинок на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 2 березня у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.