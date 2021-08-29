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Зеленський вшанував пам'ять загиблих українських захисників (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
29 серпня, 10:28
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День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, започатковано в 2019 році
У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков / Фото: колаж "Сьогодні"
У церемонії також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник ОПУ Андрій Єрмак, і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 29 серпня, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

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Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Стіна пам'яті розміщена на вул. Трьохсвятительській у Києві. Саме туди прийшов Зеленський, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

У церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

День пам'яті захисників України

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, заснований у 2019 році указом президента Володимира Зеленського № 621/2019.

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Це рішення прийнято з метою гідного вшанування пам'яті всіх військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Фото: ОПУ
Фото: ОПУ

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Раніше ми повідомляли, що:

  • за минулу добу, 28 серпня, бойовики обстріляли Авдіївку – через це десять осіб отримали осколкові поранення. Ймовірно, бойовики намагалися зірвати візит президента Володимира Зеленського в США для зустрічі з американським лідером Джо Байденом;
  • через обстріл залізничної станції Авдіївка з непідконтрольною Україні території змінився розклад поїздів.

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