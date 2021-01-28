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Зеленський ввів стипендії для кращих учнів України: хто отримає

28 січня, 13:37

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Винагороду отримають кілька категорій учнів

В Україні з'являться президентські стипендії для найуспішніших учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

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Указ про це підписав глава держави Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Документ передбачає:

  • президентські стипендії для учасників ЗНО, які отримали високі результати;
  • премії для переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад з навчальних предметів;
  • гранти на навчання за кордоном.

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"Це наші найкращі учні. І ми будемо намагатися мотивувати їх і далі", – сказав Зеленський.

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В указі йдеться, що Кабінет міністрів протягом двох місяців повинен розробити і затвердити порядок виплати таких стипендій, премій і грантів. Крім того, потрібно буде знайти на це гроші в держбюджеті.

Нагадаємо, раніше Кабмін збільшив розмір соцстипендіі для дітей-сиріт. Тепер він становить 150% розміру прожиткового мінімуму для дітей.

Крім того, народна депутатка Наталія Піпа повідомляла, що 30 випускників, які краще за всіх здадуть ЗНО, отримають грошову винагороду.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", в цьому році зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити в умовах пандемії і карантинних обмежень. Так, наприклад, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня – кожен учасник зможе здати тест по одному навчальному предмету. Читайте детальніше, коли і як будуть проводити ЗНО-2021.

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стипендія Володимир Зеленський ЗНО

Джерело: Сьогодні

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