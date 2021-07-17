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Спека до +35 і потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)

17 липня 2021 6:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найвищу температуру синоптики прогнозують в південних областях України

Погода в Україні буде дощовою. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні буде дощовою. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 17 липня, погода в більшості областях України буде дощовою. Середня температура вдень коливатиметься в межах +32-33.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни вдень температура сягатиме позначки +33, а вночі спека спаде до +20. При цьому синоптики прогнозують потужні зливи з грозами.

На півночі України опадів практично не очікується, при цьому температура вдень може досягати +34 градуси. Вночі стовпчики термометрів покажуть до +23.

У східних регіонах вдень температура буде коливатися в межах + 31-33, а ось вночі спека спаде до позначки +22.

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На півдні країни буде найвища температура – до +35, при цьому дощів синоптики не обіцяють.

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Спека до +35 і потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)
Погода в Україні буде дощовою. Фото: колаж "Сьогодні"

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондов і іншої сучасної техніки.

А в Україні йде пилова буря з Сахари – дивіться про це докладніше в нашому сюжеті:

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