Спека повернеться. Чого очікувати від погоди в Україні 25 липня – карта

Спека в Україні / Фото: Сьогодні
В Україні в неділю, 25 липня, трохи підніметься температура – з 28 до 32 градусів. При цьому смажитися під сонцем не прийдеться, на вулиці буде мінлива хмарність.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозом синоптиків, завтра прохолодніше всього буде в західних і північних областях – у середньому 26-28 градусів. На Закарпатті взагалі прогнозують 18-20 градусів.
Водночас у центрі, на півдні та сході очікується до 32 градусів. У всіх областях буде сухо, вітер 3-8 м/с.
У столиці в цей день також без опадів, температура 27-29 градусів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.
А 22 липня в курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.
Також дивіться у сюжеті "Сьогодні", що накоїла негода в Одесі: