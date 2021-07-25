Буде спекотно, але місцями дуже дощитиме. Як зміниться погода в Україні (карта)

У більшості регіонів збережеться суха погода, кому не пощастить – розповіли синоптики

Погода в Україні буде дощовою в деяких регіонах, колаж: "Сьогодні"

На понеділок, 26 липня, синоптики прогнозують спекотну, але місцями дощову погоду. Середня температура вдень коливатиметься в межах +28-30 градусів, а західні регіони заллють зливи.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі країни опадів не очікується, вдень температура коливатиметься в межах +27-29 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів.

У східних регіонах також буде суха погода. При цьому вдень жителів чекає висока температура до +32, а вночі спека спаде до позначки +16.

На півдні країни вдень температура коливатиметься в межах +30-32, а вночі синоптики прогнозують від +17 до +19.

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Водночас на заході синоптики прогнозують сильні зливи з грозами. Вдень температура очікується від +27 до +29, а вночі температура сягатиме позначки +17.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що Україну чекають нові хвилі спеки, причому тепло буде не обов'язково влітку.

А 22 липня в курортній Кирилівці потужний торнадо потрапив на відео.

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