"Жовтих" областей найбільше! МОЗ оновило список карантинних зон

В Україні станом на 18 грудня 8 областей знаходяться у "червоній зоні" епіднебезпеки, всі інші області знаходяться у "жовтій зоні".
Про це пише МОЗ.
Карантинні зони
"Червона"
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- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
"Жовта"
- м. Київ,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Запорізька.
В Україні виявили штам "Омікрон"
"Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.
Раніше ми писали:
- За добу 17 грудня в Україні 136 962 особи були вакциновані проти COVID-19. Третю дозу отримали 60 людей.
- Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.