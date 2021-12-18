"Жовтих" областей найбільше! МОЗ оновило список карантинних зон

Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксовано у Києві

Найвищий рівень госпіталізацій спостерігається у Хмельницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 18 грудня 8 областей знаходяться у "червоній зоні" епіднебезпеки, всі інші області знаходяться у "жовтій зоні".

Про це пише МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Черкаська,

Чернігівська.

"Жовта"

м. Київ,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Запорізька.

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В Україні виявили штам "Омікрон"

"Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.

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