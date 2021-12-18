"Желтых" областей больше всего! Минздрав обновил список карантинных зон

Самый высокий показатель уровня заболеваемости по состоянию на 17 декабря зафиксирован в Киеве

Самый высокий уровень госпитализаций наблюдается в Хмельницкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 18 декабря 8 областей находятся в красной зоне эпидопасности, все остальные области находятся в желтой зоне.

Об этом пишет Минздрав.

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Карантинные зоны

Красная

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская.

Желтая

г. Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская.

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В Украине обнаружили штамм "Омикрон"

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

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