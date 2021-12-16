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Моторошна ДТП з маршруткою під Черніговом: яку компенсацію отримають родини загиблих

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 15:23
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Серед цієї суми передбачені кошти за моральну шкоду, а також на поховання загиблих
Аварія забрала життя 13 осіб.
Аварія забрала життя 13 осіб. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, які компенсації отримають родини загиблих та поранених унаслідок страшної ДТП з маршруткою під Черніговом.

Про це повідомляє місцеве видання Чeline.

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За словами адвокатів кількох потерпілих родин, за аварію можуть отримати за одним із видів страхування щонайбільше 260 тисяч гривень.

Ця сума орієнтовно передбачає: до 78 тисяч – за моральну шкоду, до 78 тисяч – на поховання, встановлення надгробку й окремо сума для родичів, які перебували на утриманні постраждалих.

"Загалом ця сума є максимумом, і кожна родина отримуватиме кошти на підставі поданих ними документів, пояснень і, найімовірніше, виплати будуть меншими", – пише видання.

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Наразі адвокати розглядають додаткові джерела та можливості отримання допомоги потерпілими.

Раніше стало відомо, що родичі загиблих та постраждалих отримають страхові виплати, оскільки перевізник був легальним.

ДТП з маршруткою під Черніговом

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Аварія сталася зранку 7 грудня – зіткнулися фура та маршрутка, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 осіб та ще 7 отримали поранення. Через тиждень після ДТП стало відомо, що одна із постраждалих досі не отямилася. Життю решти постраждалих, включаючи 16 річного підлітка, нічого не загрожує.

З-поміж загиблих наймолодшій дівчині було 19 років, вона разом з мамою їхала до Чернігова. Був також опублікований список усіх загиблих. Серед них і водій маршрутки.

При цьому водiй фури вижив. Згодом його арештували – підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

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