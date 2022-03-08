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Американские политики призвали Байдена частично закрыть небо над Украиной

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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8 марта, 17:47
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Лидеры НАТО должны ясно дать понять, что они не одобряют нападения России на гражданские районы
Американские политики призывают Байдена с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной
Американские политики призывают Байдена с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа из 27 политиков подписала открытое письмо администрации Джо Байдена с призывом ввести ограниченную бесполетную зону.

Об этом пишет Politico.

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Такое решение возглавляет соучредитель Фонда США-Украина Роберт Макконнелл.

"Призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы на переговорах между российскими и украинскими официальными лицами в четверг", – говорится в письме.

Политики отметили, что лидеры НАТО должны донести до российских официальных лиц, что они не стремятся к прямой конфронтации с российскими силами, но они также должны ясно дать понять, что они не одобрят нападения России на гражданские районы.

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Кто подписал письмо?

Среди подписантов такие известные лица как:

  • генерал в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе;
  • Ян Бжезинский – бывший заместитель помощника министра обороны;
  • бывший посол США в Украине Джон Хербст;
  • бывший посол США в Украине Уильям Тейлор;
  • бывший посол США в России и НАТО Александр Вершбоу;
  • бывший посол США в НАТО и специальный представитель по переговорам с Украиной Курт Фолкер.

Как регионы добиваются от НАТО бесполетной зоны над Украиной?

Киев

"Ваши аргументы о том, что отказ от введения зоны A2|AD связана с тем, что НАТО пытается избежать ядерной войны, неубедительна, поскольку РФ уже ее ведет. Прислушайтесь к своему народу. Вчерашний опрос Reuters показал, что 74% американцев, включая большинство республиканцев и демократов, заявили, что США и их союзники по НАТО должны ввести над территорией Украины зону, запрещенную для полетов. Без преувеличения, единственный способ всем нам выжить, и я имею в виду весь мир – это зона A2|AD над Украиной. Спасите не Украину – Спасите Мир", — сказано в обращении Киевского совета.

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Полтава

В Полтаве официальное обращение решили усилить подписями местных жителей. К вечеру 5 марта собрали уже 5 тысяч подписей за закрытое небо над Украиной.

Черкасская ОГА

"Тысячи погибших и раненых детей, женщин, престарелых, разрушенные больницы, школы, детские сады — такова цена промедления в ситуации с закрытием неба", — говорится в тексте обращения к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщается на фейсбук-странице Черкасской областной государственной администрации.

Обращение адресовано правительствам и парламентам стран-членов НАТО, послам и дипломатическому корпусу всех государств НАТО и другим должностным лицам за рубежом, от которых зависит принятие важного для Украины решения.

"Каждый инструмент влияния должен быть сейчас задействован: небо над нашей Украиной должно быть закрытым! Цена промедления – жизнь людей", – отметил глава ОГА Игорь Табурец.

Винница

Сегодня состоялось срочное внеочередное заседание сессии Винницкого городского совета, посвященное единственному вопросу – принятию обращений в Организацию Объединенных Наций, всех стран-участниц Североатлантического альянса, США, Великобритании, лидеров этих стран и всей международной сообщества по закрытию воздушного пространства над Украиной. Депутаты городского совета поддержали обращение единогласно.

Об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета.

Ивано-Франковск

Депутаты Ивано-Франковского облсовета призвали немедленно закрыть воздушное пространство над Украиной. Здесь обратились непосредственно к президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

"Мы, депутаты Ивано-Франковского облсовета, призываем Вас немедленно закрыть воздушное пространство над Украиной, как единственный вариант обеспечить безопасность мирным жителям наших городов и сел, сохранить критическую инфраструктуру, обезопасить страну и мир от возможных экологических и техногенных катастроф", – сказано в их заявлении.

Другие

Жители Луганской области обратились к главам стран-членов НАТО с просьбой о поддержке просьбы президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба, сообщает Луганская областная государственная администрация.

Ровенский областной и городской советы тоже высказались за закрытие неба над Украиной. Обращение к НАТО единогласно поддержали депутаты городского и Ровенского областного советов. За такое решение проголосовали 51 областной депутат и 34 депутата городского совета.

Волынский областной совет также подготовил свое обращение с призывом к главам государств и правительств, парламентам и народам государств-членов НАТО поддержать просьбу Зеленского о закрытии неба над Украиной.

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