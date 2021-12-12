Больных меньше, но оранжевая зона увеличилась: что происходит с COVID-19 в Украине

В Украине замечен резкий спад заболеваемости коронавирусом. Но при этом в красной карантинной зоне остается 10 регионов, а оранжевая вновь расширилась.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Заболело детей – 526, а медработников – 53.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2566 человек;
- летальных исходов – 238;
- выздоровели – 11 626 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 559 092 человека;
- выздоровели – 3 195 913 человек;
- летальных исходов – 91 027.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 461;
Винницкая область – 206;
Волынская область – 314;
Днепропетровская область – 376;
Донецкая область – 214;
Житомирская область – 248;
Закарпатская область – 146;
Запорожская область – 210;
Ивано-Франковская область – 231;
Киевская область – 259;
Кировоградская область – 155;
Луганская область – 15;
Львовская область – 275;
Николаевская область – 239;
Одесская область – 311;
Полтавская область – 296;
Ровенская область – 101;
Сумская область – 158;
Тернопольская область – 179;
Харьковская область – 174;
Херсонская область – 49;
Хмельницкая область – 240;
Черкасская область – 178;
Черновицкая область – 103;
Черниговская область – 137.
Карантинные зоны в Украине
Красная зона
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Оранжевая зона
- Донецкая,
- Закарпатская (области).
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черновицкая,
- Одесская область (области).
Карантин в Украине ослаблять пока не будут
В Украине пока не спешат ослаблять карантин, чтобы не допустить новой волны COVID-19. Об этом сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
Он заявил, что сейчас страна ориентируется на европейскую практику, ведь там раньше "проходят все пиковые уровни заболеваемости".
"При отмене или упрощении карантинных требований там (в странах Европы. — Ред.) столкнулись с очередной волной коронавируса. Наша задача сейчас – это сдерживание ситуации. Усиление каратина, которое касается преимущественно невакцинированных людей, является необходимым мероприятием для того, чтобы не допустить очередной COVID-вспышки", — сказал Кузин.
Украине грозит новая вспышка COVID-19
В Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все из-за того, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это оказывают влияние сезонные болезни и появление нового COVID-штамма "Омикрон". Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Три причины новой вспышки COVID-19
"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – сказал Юрий Ганиченко.
По среднему сценарию ожидается, что заболеваемость начнет расти с января. На это есть три причины.
Первая причина
"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируются – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметил Юрий Ганиченко.
Эксперт считает, что такая ситуация может быть и в Украине в начале следующего года – это январь 2022.
Вторая причина
"Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Третья причина
"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже об "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", – отметил Юрий Ганиченко.
Эксперт добавил, что сейчас уже происходят другие мутации вируса. Все эти факторы, которые были перечислены ранее, влияют на рост заболеваемости COVID-19 в Украине.
В Украине еще две области могут выйти из красной зоны
В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.
Выйти из красной зоны Винницкая и Хмельницкая области могут уже на следующей неделе.
"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
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