Хворих менше, але "помаранчева" зона збільшилася: що відбувається з COVID-19 в Україні

м. Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

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В Україні поки що не поспішають послаблювати карантин, щоб не допустити нової хвилі коронавірусу. Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він заявив, що зараз країна орієнтується на європейську практику, адже там раніше "проходять усі пікові рівні захворюваності".

"Під час скасування чи спрощення карантинних вимог там (в країнах Європи – Ред.) стикнулися з черговою хвилею коронавірусу. Наше завдання зараз – це стримання ситуації. Посилення каратину, яке стосується переважно невакцинованих людей, є необхідних заходом для того, щоб недопустити чергового COVID-спалаху", – сказав Кузін.

Україні загрожує новий спалах COVID-19

В Україні може бути новий спалах коронавірусу вже у січні 2022 року. Все через те, що у Європі активне зростання захворюваності. Також на це впливає сезонні хвороби та виникнення нового COVID-штаму "Омікрон". Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Три причини нового спалаху COVID-19

"Ми зараз говоримо про середній сценарій Київської школи економіки. Ми розглядаємо їх три: середній, оптимістичний, песимістичний. При оптимістичному – у січні ми не побачимо зростання захворюваності", – сказав Юрій Ганиченко.

За середнім сценарієм очікується, що захворюваність почне рости із січня. На це є три причини.

Перша причина

"Це ситуація у Європі. Прямо зараз ми бачимо там масове активне зростання. Низка країн зараз стабілізується – це ті, які дуже активно до цього зростали. Але є низка європейських країн, які зараз починають дуже активно зростати по другому колу", – наголосив Юрій Ганиченко.

Експерт вважає, що така ситуація може бути і в Україні на початку наступного року – це січень 2022 року.

Друга причина

"Друге – це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка на той час, як з'явився COVID, якраз із січня показувала тренд на зростання. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що було введено січневий локдаун", – наголосив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Третя причина

"Це мутація вірусу. Зараз ми говоримо вже про "Омікрон". Поки що ми не говоримо, що це загроза для світу чи України. Ми говоримо, що це є потенційна загроза. Чому? Тому що зараз немає перевірених даних щодо кожної зі складових. Є три основні складові, що визначають небезпеку того чи іншого штаму", – наголосив Юрій Ганиченко.

Експерт додав, що наразі вже відбуваються інші мутації вірусу. Всі ці фактори, які були перераховані раніше, впливають на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.

В Україні ще дві області можуть вийти з "червоної зони"

В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки з протестованих зразків є позитивними, підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", – розповів Юрій Ганиченко.

Вийти з "червоної зони" Вінницька та Хмельницька області можуть вже наступного тижня. "Нині рівень госпіталізації стримує вихід цих регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. І вже цього тижня ми очікуємо, що кожен із цих регіонів – Вінницька та Хмельницька області – покажуть виконання прикордонних рівнів із госпіталізації", – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.