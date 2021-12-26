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Часть Украины накроют дожди и снегопады: где ожидать непогоду 27 декабря (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 15:04
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Синоптики прогнозируют ветер со скоростью 3-8 м/с
Погода в Украине ухудшится. Фото: коллаж "Сегодня"
Погода в Украине ухудшится. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, на территории Украины частично будет солнечно, но без осадков не обойдется. Дождь ожидается в западных и южных областях, а в некоторых городах выпадет снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на 27 декабря

Осадки ожидаются во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Херсоне и Одессе.

Также синоптики прогнозируют ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха на юге составит до -2 градусов, на востоке – до -10 градусов, на севере – до -8, а на западе – до -6 градусов.

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В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха днем составит от -4 до -6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Погода в Украине на 27 декабря. Скриншот

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Будет ли снег на Новый год?

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, в Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.

"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.

Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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