Часть Украины накроют дожди и снегопады: где ожидать непогоду 27 декабря (карта)

Синоптики прогнозируют ветер со скоростью 3-8 м/с

Погода в Украине ухудшится. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, на территории Украины частично будет солнечно, но без осадков не обойдется. Дождь ожидается в западных и южных областях, а в некоторых городах выпадет снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на 27 декабря

Осадки ожидаются во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницком, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Мукачево, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Херсоне и Одессе.

Также синоптики прогнозируют ветер со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха на юге составит до -2 градусов, на востоке – до -10 градусов, на севере – до -8, а на западе – до -6 градусов.

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В Киеве день пройдет без осадков. Температура воздуха днем составит от -4 до -6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -13 градусов.

Погода в Украине на 27 декабря. Скриншот

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Будет ли снег на Новый год?

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, в Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.