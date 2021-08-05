С каждым днем все больше. Сколько новых случаев COVID-19 выявили за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 256 397 человек

Минздрав обнародовал статистику заболеваемости COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 1052 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 225 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 256 397 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 25 украинцев (всего – 53 049). Вылечить удалось 2 188 815 инфицированных (542 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr В тренде Заседание Высшего совета правосудия и суд по захватчику Кабмина – анонсы СЕГОДНЯ

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, в Минздраве дали советы, как безопасно отпраздновать День Независимости. Чтобы праздник не закончился больничной койкой, нужно придерживаться правил карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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