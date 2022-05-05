Жизнь Шария: от нападения в McDonald's до госизмены в компании Медведчука и Кивы

Пророссийский блогер задержан в Испании и может быть выдан Украине

Шарий в одной компании с аналогичными обвинениями с Медведчуком и Кивой / Коллаж "Сегодня"

Вполне возможно, что сбежавший из Украины скандальный блогер Анатолий Шарийокажется первым пропагандистом, который лично предстанет перед украинским судом со всеми вытекающими из этого последствиями.

Вечером 4 мая подозреваемый в госизмене был задержан в Испании и сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

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Сайт "Сегодня" разбирался в деле пророссийского блогера.

Визит полиции

Как сообщает газета El Mundo, нацполиция Испании задержала Шария в Таррагоне в рамках операции под руководством Информбригады Каталонии. По данным издания, операция готовилась несколько недель, хотя о местонахождении пропагандиста было известно давно.

Но еще месяц назад украинцы нашли Шария на испанском курорте и тогда все закончилось потасовкой с вызовом полиции.

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Как пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко, задержание стало большим успехом наших разведывательных и специальных служб.

"Они вышли на уровень качества работы Моссад, а в некоторых направлениях, о которых не стоит говорить публично, уже и превзошли израильские спецслужбы. Теперь его нужно экстрадировать в Украину и предать суду за лживую пророссийскую пропаганду и разжигание ненависти. Интересный факт, Шарий, глашатай "русского мира" сам жил не в рфии, а в солнечной Испании", – написал Геращенко.

В деле адвокат Пучдемона

Днем 5 мая Шарий предстал перед Национальным высшим судом, который определил ему меру пресечения до момента принятия судом решения об экстрадицию в Украину. Испанский судья постановил оставить пропагандиста на свободе под подписку о невыезде.

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Интересно, что на первый взгляд рядового подозреваемого взялся защищать довольной известный в Испании адвокат Карлос Бой. Он известен тем, что защищает в деле об организации мятежа каталонского политика Карлеса Пучдемона, который в 2017 году на основе решения референдума объявил о независимости Каталонии от Испании. Пучдемон пока так и остается на свободе, хотя судебные разбирательства продолжаются.

Обвинение пропагандисту

Напомним дело Шария. В феврале 2021 года ему заочно было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Госизмена" и "Разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти". Представители спецслужбы отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. Ряд экспертиз показали, что в его выступлениях есть признаки "подрывной деятельности против Украины". За это Шарию грозит до 15 лет тюрьмы.

Тогда же СБУ объявила его в розыск.

Кто в компании у Шария?

Шарий не один, кого в Украине считают российскими пропагандистами. 21 августа 2021 года вместе с Шарием под санкции СНБО за пропагандистскую деятельность попал главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва вместе с женой Галиной Солнцевой, на которую записано предприятие, управляющее сайтом.

Против Гужвы с 2017 года открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Игорь Гужва вышел под залог и через год он уже был в Вене, где попросил у австрийских властей политического убежища.

Компания изменников Родины

Здесь у Шария "коллег" больше.

В первую очередь это кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук , который недавно был пойман украинскими спецслужбами при попытке бегства из Украины. По данным следствия, Медведчук был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Есть мнение, что за политической деятельностью Шария стоит именно Медведчук .

, который недавно был пойман украинскими спецслужбами при попытке бегства из Украины. По данным следствия, Медведчук был привлечен представителями высшего политического руководства РФ к подрывной деятельности против Украины. Есть мнение, что . Аналогичное обвинение имеет подельник Медведчука нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак , который скрывается от украинского правосудия в Беларуси.

, который скрывается от украинского правосудия в Беларуси. Буквально на днях свое дело о госизмене получил теперь уже бывший нардеп от ОПЗЖ Илья Кива , который до начала война в Украине успел бежать за границу. 6 марта ему было сообщено о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

, который до начала война в Украине успел бежать за границу. 6 марта ему было сообщено о подозрении в государственной измене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. 26 марта бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев получил обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Шарий – хулиган с пистолетом, предатель и педофил?

Анатолий Анатольевич Шарий родился 20 августа 1978 года в Киеве.

В 2011 году против него было открыто уголовное дело за нападение с пистолетом на посетителя киевского McDonald's. Тогда Шарий выехал из Украины и с тех пор скрывался в ЕС, иногда приезжая в Москву, РФ.

В 2012 году смог получить статус "политического беженца" в Литве как бежавший от режима Виктора Януковича журналист. Однако был лишен статуса в 2021 году и объявлен в Литве персоной нон грата.

В 2017 году Шарий был обвинен в сексуальных притязаниях к несовершеннолетнему лицу, из-за чего против него в Нидерландах и в Украине было возбуждено уголовное дело по обвинениям в педофилии.

Шарий ведет свой YouTube-канал, на который подписаны почти три миллиона человек. Главная его тема критика действующих властей Украины. Вскоре после вторжения в Украину армии РФ аккаунты Шария в соцсетях на нашей территории были заблокированы.

В 2019 году он вместе с супругой Ольгой Шарий зарегистрировали "Партию Шария"(перерегистрировав партию "Объединенная Украина"). Таким образом, эта политсила смогла участвовать в парламентских выборах 2019 года и набрала 2,23%. Однако эта партия преодолела проходной барьер на последних местных выборах в горсоветы ряда крупных городов юга Украины.

В отношении регистрации этой политсилы ведется расследование. 19 марта 2022 года СНБО приостановил деятельность партии на время военного положения в стране.

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