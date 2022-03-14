Если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Он в очередной раз призвал НАТО закрыть небо.

Об этом говорится в обращении главы государства.

"Там нечего не происходило, чтобы могло угрожать территории РФ. И всего в 20 километрах оттуда границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет на войну. Мы были правы. Я говорил, "Северный поток-2" — это оружие, которое ударит по всей Европе. Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", — сказал Зеленский.