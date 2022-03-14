Если не закрыть небо, ракеты России будут падать на страны НАТО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове. Он в очередной раз призвал НАТО закрыть небо.
Об этом говорится в обращении главы государства.
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"Там нечего не происходило, чтобы могло угрожать территории РФ. И всего в 20 километрах оттуда границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, если не будет жестких превентивных санкций против России, она пойдет на войну. Мы были правы. Я говорил, "Северный поток-2" — это оружие, которое ударит по всей Европе. Если вы не закроете наше небо, то это лишь вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", — сказал Зеленский.
Как прошли 18 сутки войны?
- В Украине 13 марта будет действовать несколько гуманитарных коридоров — подробности рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Также эвакуацию украинцев продолжает "Укрзализныця".
- Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения из Харьковской области, говорят данные британской разведки.
- В Запорожской области российские войска похитили мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. Это уже второе похищение мэра в Запорожской области. 11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом.
- Сегодня утром российские войска ударили ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области. Он находится в 25 км от границы с Польшей.
- В ночь на 13 марта ВСУ уничтожили значительное количество техники и живой силы противника в Херсонской области, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
- Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов. У российских военных нет возможности дозаправиться.