Хуже монголо-татарской орды – ситуация на украинском Донбассе

Украинские войска покинули Старобельск – это было необходимо для эффективной обороны. Оркам не удалось занять Северодонецк, который является админцентром украинской Луганщины. Военные убеждены – это и не удастся. Даже несмотря на то, что часть Донбасса сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы, искусственно созданной орками, Донбасс пытается выстоять.
13 дней российские орки пытаются захватить подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Но существенного продвижения нет. Более того, периодически ВСУ проводят успешные контрнаступления. В ответ озверевшие "освободители" бомбят больницы, школы, убивают мирных людей. Что происходит на линии столкновения? И когда удастся остановить созданную рашистами гуманитарную катастрофу? Мы собрали достоверную информацию из первых уст.
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Северодонецк не сдают, орки бьют по городам
Враг не оставляет попыток захватить стратегический для Украины и ВСУ Северодонецк. Но никаких успехов. Сегодня продолжались обстрелы города. Оккупант также атаковал Попасную, Рубежное, Авдеевку, Марьинку, Камышеваху. Продолжал уничтожать Волноваху, город уже фактически сравняли с землей, но он не сдался. В Попасной рашисты обстреляли психоневрологический диспансер (это военный объект?), двое погибших.
В Рубежном ранены трое гражданских. В Донецкой области пгт Мангуш (последнее перед Мариуполем) перешло под контроль оккупационных войск.
По эксклюзивной информации, которую мы получили от противодействующих оркам украинских подразделений, в зоне ООС фронт удалось выровнять.
"Фронт выровняли, хотя для этого пришлось покинуть Старобельск и некоторые другие города. Но так нужно, это временно. Наши от обороны чаще переходят к контратакам, выявляя слабости противника. Это определенным образом подготовка к наступлению", – говорит "Сегодня" офицер ЗСУ.
В Луганской области ЗСУ удается изрядно насыпать врагу. В Донецкой жарко – орки бьют по городам, где много мирного населения. Отрезают их от отопления, газа, электричества".
Об успехах контрнаступления ВСУ на Луганском направлении свидетельствует глава ОВА Сергей Гайдай:
"Вчера на Луганском направлении украинские воины Объединенных сил совершили несколько успешных контратак. В итоге кафиры потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик "Урал", артиллерийские системы".
По словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича – сегодня одно из воздушно-десантных подразделений ВСУ отправило в ад колонну противника в зоне ООС.
Морги Ростовской области переполнены
В Луганском и Донецком направлениях враг несет непоправимые потери:
- 150 мотострелковая дивизия ВС РФ за 12 дней потеряла не менее семи своих батальонно-тактических групп.
- Уничтожен танковый батальон, шедший на усиление атаковавших Мариуполь подразделений. От него остались 4 танкиста.
- Уже более тысячи погибших и раненых оккупантов на Восточном направлении. Только сегодня в военный госпиталь Ростова-на-Дону доставлены 200 тел погибших россиян.
Больницы Ростова и Донецка переполнены ранеными. Солдаты и офицеры деморализованы, бросают технику и пытаются прорваться через российскую границу. Террористы так называемых ЛДНР оказались совершенно не готовы к боям с профессиональными военными.
Гуманитатрная катастрофа в Волновасе и, Старом Крыму, Новотроицком, Попасной
Не удается добиться результата военным умением – и в ход идут не человеческие методы ведения войны, что нарушает все возможные международные конвенции.
Похоже, у нацистов Второй мировой рашисты заимствовали не только букву Z на своей бронетехнике (такие отметки использовали в концлагере Заксенхаузен), но и карательные средства.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в Донецкой области за 12 дней рашисты убили 56 гражданских, почти 300 раненых .
Ракеты и снаряды россиян целят отнюдь не в военные объекты, как об этом лживо говорит Путин. А в больнице, лицее, хлебозаводах, водо и газопроводах.
- Поврежден магистральный газопровод Донецк-Мариуполь, десятки населенных пунктов на территории от Угледара до Бердянска остались без газа
- В десятках городов и сел Донецкой и Луганской областей мирные жители уже 10 дней спасаются от Смерчей и Градов в подвалах. Без воды, продовольствия, тепла – в Волновахе, Старом Крыму, Новотроицком, Попасной…
Это такую свободу им несут русские освободители? Или это месть за то, что не встречали русский смертельный мир с хлебом-солью? Все это преступления против человечности, геноцид, за которые России и Путину рано или поздно придется отвечать в Гааге. "Хуже монголо-татарской орды" – говорят жители Донбасса.