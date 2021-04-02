Будет ли новая война – зачем Россия стягивает войска к украинским границам

О новом обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях стало известно 26 марта

Россия наращивает войска у границ с Украиной. Разведка заявляет о возможном продвижении оккупационных войск вглубь страны, а Кремль отвергает все обвинения в эскалации конфликта. Журналисты "Сегодня" рассказывают, что происходит на Донбассе и грозит ли нашей стране полномасштабное вторжение.

Новое обострение

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О новом серьезном обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях стало известно 26 марта – когда в районе поселка Шумы оккупанты убили четверых военных ВСУ.

The New York Times отмечает, что в последние недели у боевиков так называемой "ДНР" появилось новое вооружение, а артиллерийские и пулеметные обстрелы теперь длятся большую часть дня.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, Россия сосредоточила на границе с Украиной многотысячные силы. А на оккупированных территориях находятся около 60 тысяч вражеских солдат.

"В последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины – на севере, востоке и юге. Всего ожидается дополнительно сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с уже существующими вблизи границы создает угрозы военной безопасности государства", – отметил военный.

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Рост эскалации подтвердил и президент Владимир Зеленский. По его мнению, оккупанты создают военное напряжение для того, чтобы давить на переговорах.

"То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня", – заявил глава государства.

Украинская разведка сообщает: РФ хочет расширить военное присутствие на территории псевдореспублик путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

"Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", – сообщили в ведомстве.

Реклама В соцсетях делятся фото и видео перемещения российских войск в приграничных районах. Фото: VK

Кремль все отрицает

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил рост напряженности в регионе, но переложил ответственность за него на Украину, заявив, что "украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога".

"Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", – сказал спикер.

Что касается обострения конфликта, то Песков в очередной раз повторил, что российские войска "никогда не принимали в нем участия и не принимают". Но при этом в Кремле не хотели бы, чтобы в результате "провокационных действий вооруженных сил Украины" война в регионе "снова воспламенилась".

Реклама Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

2 апреля Песков снова заговорил о Донбассе. На этот раз он подчеркнул, что их войска не несут угрозы, но если заметят силы НАТО на территории Украины, то Россия тоже усилит свое военное присутствие.

"Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", – сказал Песков.

США в курсе российских маневров

1 апреля послы стран-членов Североатлантического альянса провели экстренное совещание, на котором выразили обеспокоенность из-за стягивания российских войск к границам Украины.

"Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности", – подчеркнули в НАТО.

В тренде Штаты поддержат Украину в случае эскалации войны на Донбассе – Пентагон

А министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном и заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

/ Фото: Минобороны Украины

Отреагировали и в Госдепартаменте. Спикер ведомства Нед Прайс посоветовал Кремлю воздержаться от агрессивных действий, подчеркнув, что "не следует запугивать" Украину передвижениями своих войск.

"Мы поддерживаем Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и территориальную целостность, и внимательно следим за ситуацией в Украине", – сказано в совместном заявлении военные атташе США, Канады и Великобритании.

Арестович: "Началась новая холодная война"

Вероятное объяснение концентрации российских войск вдоль границы с Украиной – военные учения НАТО Defender Europe 2021, активная фаза которых начнется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. Как бы она поступила в случае реальной войны. То есть военные играют в свои шахматы. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму – по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ – россияне двигают своих коней", – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Фото: Генштаб ВСУ

Также он считает, что в отношениях США и России началась новая холодная война – после того, как президент Байден назвал Путина убийцей.

"Государства разделились на два блока: Китай, Россия, Иран – авторитарный блок; США и Запад – демократический блок. Украина и Беларусь находятся посредине. То есть мы в ситуации, когда одни из нас хотят сделать "серую зону", на которой идет игра, а другие – чтобы мы стали частью мировой демократии", – отметил спикер.

Арестович подчеркивает, что Путин, проигравший в Ливии, Сирии и Азербайджане, попытается отыграться в Украине. Кремль также хочет добиться уступок в рамках Нормандского формата – "чтобы мы двигались, повышали красные линии и шли на прямые переговоры с так называемыми "ЛДНР".

"Чем это может кончится? Может, ничем не кончиться, может, остаться демонстрацией военных сил. А, может, закончиться обострением на фронте. В большую войну я не очень верю", – добавил эксперт.

Фесенко: "Путин может повторить то, что он делал в 2014"

Политолог Владимир Фесенко придерживается другого мнения. По его словам, сейчас есть риски военных провокаций со стороны России.

"Думаю, Путин может повторить то, что он делал в 2014 году. Для него это еще и способ влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине. Но вряд ли Россия пойдет на какой-то прямой военный конфликт. Они это будут делать под флагами сепаратистских республик", – считает он.

Еще один аргумент в пользу того, что Кремль не пойдет на полномасштабные военные действия – "Северный поток – 2". В противном случае Россия может забыть о газопроводе из-за новой волны жестких санкций.

В то же время Фесенко сомневается, что Штаты вмешаются в конфликт на Донбассе, даже несмотря на заявление их министра обороны.

"Никто воевать за нас не будет. Я в этом уверен. Что сделают американцы? Усиление санкций и демонстрация других сдерживающих действий в адрес России. Я думаю, сигналы в Кремль уже переданы", – подчеркнул политолог.

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