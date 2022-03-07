Изобретатель "ДжаВолина" решил ее разобрать и усовершенствовать

Необходимо чуть лучше навести прицел

Создана катапульта для коктейлей Молотова. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разработанное в Луцке в мастерской рекламы специальное устройство для метания коктейлей Молотова, которое получило название "ДжаВолина", отправлено изобретателями на доработку.

Об этом сообщается в Телеграме.

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Что известно

Идея принадлежит руководителю агентства рекламы Павлу Цапюку. Изготовили катапульту из подручных средств, каркас сварили из металла, а для метания использовали резиновые жгуты.

"Коктейль Молотова катапульта, которую назвал на аналог противотанкового комплекса Javelin – "ДжаВолина", метает далеко и с большой скоростью. Однако полевые стрельбы показали недостаток – чтобы коктейль не погас в воздухе, следует подобрать качественный гнет к бутылке", – рассказал автор изобретения Павел Цапюк.

Теперь рекламисты должны разобрать и скорректировать точность выстрела. Сколько планируют изготовить для нужд терробороны — Павел держит в тайне. Катапульта сгодится, ведь в Луцке заготовили более 25 тысяч "коктейлей Молотова".

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