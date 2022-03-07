Изобретатель "ДжаВолина" решил ее разобрать и усовершенствовать

Разработанное в Луцке в мастерской рекламы специальное устройство для метания коктейлей Молотова, которое получило название "ДжаВолина", отправлено изобретателями на доработку.
Об этом сообщается в Телеграме.
Что известно
Идея принадлежит руководителю агентства рекламы Павлу Цапюку. Изготовили катапульту из подручных средств, каркас сварили из металла, а для метания использовали резиновые жгуты.
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"Коктейль Молотова катапульта, которую назвал на аналог противотанкового комплекса Javelin – "ДжаВолина", метает далеко и с большой скоростью. Однако полевые стрельбы показали недостаток – чтобы коктейль не погас в воздухе, следует подобрать качественный гнет к бутылке", – рассказал автор изобретения Павел Цапюк.
Теперь рекламисты должны разобрать и скорректировать точность выстрела. Сколько планируют изготовить для нужд терробороны — Павел держит в тайне. Катапульта сгодится, ведь в Луцке заготовили более 25 тысяч "коктейлей Молотова".
Обстановка
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