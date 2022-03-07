У врага огромные потери, а кадыровцы обстреливают мирных жителей: двенадцатый день войны в Украине

В штабе уточняют, что морально-психологическое состояние противника остается очень низким

Оккупанты понесли огромные потери в направлении Конотопа и Ахтырки / Коллаж "Сегодня"

Украинский народ уже двенадцатые сутки противостоит русскому военному вторжению. Оккупанты уже понесли огромные потери в направлении Конотоп и Ахтырка. Там российские войска потерялидо 50% личного состава.

Об этом сообщает штаб ВСУ.

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Оккупанты планируют активизироваться?

Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы нанести ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для этого на территорию Республики Беларусь перебрасывают авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов.

Стреляют в мирных, но сами несут потери

В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников обстреливают мирное население.

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"Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов", - сообщают в ВСУ.

Морально-психологическое состояние противника остается очень низким, а также начинает ухудшаться еще больше, добавляют в штабе.

"На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России", – сообщают в ВСУ.

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Ситуация в Украине 7 марта

Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.

Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.

Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.

С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.

Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.

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