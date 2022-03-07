У ворога величезні втрати, а кадировці обстрілюють мирних жителів: дванадцятий день війни в Україні

У штабі уточнюють, що морально-психологічний стан супротивника залишається дуже низьким

Окупанти зазнали величезних втрат у напрямку Конотопу та Охтирки / Колаж "Сьогодні"

Український народ уже дванадцяту добу протистоїть російському військовому вторгненню. Окупанти вже зазнали величезних втрат у напрямку Конотоп та Охтирка. Там російські війська втратилидо 50% особового складу.

Про це повідомляє штаб ЗСУ.

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Окупанти планують активізуватись?

Окупанти планують активізувати авіацію, щоб завдати ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для цього на територію Республіки Білорусь перекидають авіаційні підрозділи Центрального та Східного військових округів.

Стріляють у мирних, але самі зазнають втрат

У населеному пункті Міла Київської області підрозділ із кадировських найманців обстрілюють мирне населення.

"Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках, Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потрібне перегрупування та поповнення запасів", – повідомляють у ЗСУ.

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Морально-психологічний стан противника залишається дуже низьким, а також починає погіршуватися ще більше, додають у штабі.

"На окремих напрямках окупанти викидають свої документи та намагаються повернутися на територію Росії ", – повідомляють у ЗСУ.

Ситуація в Україні 7 березня

Українські захисники вже дванадцятий день захищають Україну від російських окупантів. З початку війни ворог випустив Україною близько 600 ракет. Проте українські військові не здаються. Ними було звільнено місто Чугуїв Харківської області. Обстріл триває. Окупанти випустили ракети по селу Тузли на Одещині. Окрім того, від повітряного удару постраждала і Житомирська область. Ймовірно, ворог уже сам не справляється, тож вирішив залучити до війни проти України сирійців за скромну плату.

Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.

Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.

Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.

З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Проте, незважаючи на це, система ППО України все ще залишається ефективною.

Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.

Кадировці під Запоріжжям розстріляли листоноші "Укрпошти" і переїхали танком їхнього авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.

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