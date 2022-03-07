Винахідник "ДжаВолина" вирішив її розібрати та вдосконалити

Розроблений у Луцьку в майстерні реклами спеціальний пристрій для метання коктейлів Молотова, який одержав назву "ДжаВоліна", відправлено винахідниками на доопрацювання.
Про це повідомляється у Телеграмі.
Що відомо
Ідея належить керівнику агенції реклами Павлу Цапюку. Виготовили катапульту з підручних засобів, каркас зварили з металу, а для метання використовували гумові джгути.
Далі по темі
"Коктейль Молотова катапульта, яку назвали по аналогу протитанкового комплексу Javelin – "ДжаВолина", метає далеко і з великою швидкістю. Однак польові стрілянини показали недолік – щоб коктейль не згас у повітрі, слід підібрати якісний гніт до пляшки" , – розповів автор винаходу Павло Цапюк.
Тепер рекламісти мають розібрати та скоригувати точність пострілу. Скільки планують виготовити для потреб тероборони, Павло тримає в таємниці. Катапульта згодиться, адже у Луцьку заготовили понад 25 тисяч "коктейлів Молотова".
Обстановка
- Український народ уже дванадцяту добу протистоїть російському військовому вторгненню. Окупанти понесли величезні втрати у напрямку Конотопу та Охтирки. Там російські війська втратили до 50% особового складу.
- Під час битви за міжнародний аеропорт Миколаєва бійці територіальної оборони вибили супротивника та відібрали у нього зенітно-ракетний комплекс "Панцир" . Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
- Сьогодні, 7 березня, українські війська збили ще один гелікоптер російських військових. Сталося це над Вишгородом на Київщині.