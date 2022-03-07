Винахідник "ДжаВолина" вирішив її розібрати та вдосконалити

Необхідно трохи краще навести приціл

Створена катапульта для коктейлів Молотова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розроблений у Луцьку в майстерні реклами спеціальний пристрій для метання коктейлів Молотова, який одержав назву "ДжаВоліна", відправлено винахідниками на доопрацювання.

Про це повідомляється у Телеграмі.

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Що відомо

Ідея належить керівнику агенції реклами Павлу Цапюку. Виготовили катапульту з підручних засобів, каркас зварили з металу, а для метання використовували гумові джгути.

"Коктейль Молотова катапульта, яку назвали по аналогу протитанкового комплексу Javelin – "ДжаВолина", метає далеко і з великою швидкістю. Однак польові стрілянини показали недолік – щоб коктейль не згас у повітрі, слід підібрати якісний гніт до пляшки" , – розповів автор винаходу Павло Цапюк.

Тепер рекламісти мають розібрати та скоригувати точність пострілу. Скільки планують виготовити для потреб тероборони, Павло тримає в таємниці. Катапульта згодиться, адже у Луцьку заготовили понад 25 тисяч "коктейлів Молотова".

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