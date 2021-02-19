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"К нам идет потепление": синоптик рассказала, где ждать плюсовую температуру

19 февраля, 15:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ночи еще будут очень холодные, местами до 15 градусов мороза, а вот днем все резко изменится

Сегодняшние морозы сменятся уже завтра плюсовой температурой в нескольких областях. Еще достаточно холодно будет разве что ночью. В субботу и воскресенье осадков не ожидается.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"К нам идет потепление! Трудно в это поверить после 20-27 градусов мороза прошлой ночью", – написала она.

Потепление

В субботу в западных областях и в южной части Украины днем 1-5 градусов тепла, на Закарпатье до +7.

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На остальной территории в течение дня 0-5 градусов мороза, в северных и северо-восточных областях местами до -8 (карта). В воскресенье практически повсеместно будет или около нуля, или с "плюсами".

Ближайшая ночь еще больно поморозит, а в ночь на воскресенье – умеренный мороз.

В Киеве ближайшей ночью еще мороз 13-15 градусов, но уже завтра днем ​​столбики термометров поднимутся до 0-2 градусов мороза. В дальнейшем потепление в Киеве усилится, смотрите диаграмму:

В тренде
В Украину идет резкое потепление: как изменится погода в ближайшие дни

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Практически без снега

Снег пройдет в ночь на субботу на западе Украины и местами на юго-западе. На остальной территории – без осадков, антициклон будет доминировать.

Днем в субботу и воскресенье в Украине – без осадков.

В Киеве 20-21 февраля серьезные осадки вряд ли стоит ожидать.

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине резко изменится погода – идет потепление. По сути, пятница станет последним по-настоящему зимний днем, потому что уже с выходных вернется плюсовая температура.

Видео: Сегодня
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В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на весну. По его словам, снег будет еще и в марте, а до Пасхи – температурные качели.

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Источник: Сегодня

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