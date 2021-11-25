Как часто нужно делать прививки от COVID-19? В ВОЗ ответили

В Бюро ВОЗ в Украине прокомментировали возможность ежегодной вакцинации от коронавируса.Пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.
Об этом рассказал глава Бюро ВОЗ доктор Ярно Хабихтв, пишет РБК-Украина.
Как это будет?
"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами", – отметил Ярно Хабихт.
Далее по теме
Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.
Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.
"Сейчас пока еще рано говорить, придется ли нам делать это (ревакцинацию – ред.) каждый год. Мы надеемся, что нет, но мы не можем исключать и эту возможность", – резюмировал Ярно Хабихт.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 24 ноября, в Украине зафиксировано 16 943 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 1 451, а медработников – 304.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3404 человека;
- летальных исходов – 628;
- выздоровело – 26 811 человек.