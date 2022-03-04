Как прошел девятый день войны в Украине – ВСУ

Продолжаются девятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Основные усилия оккупантов сосредотачивались на окружении Киева и ослаблении сопротивления в блокированных им населенных пунктах.
Об этом сообщает ВСУ.
Также оккупанты продолжили нанесение ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам. Они использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня для разрушения объектов критической инфраструктуры и жилых домов.
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"На Волынском направлении положения наших войск без существенных изменений. На Северском направлении Чернигов осуществляет героическую оборону. Подразделения оперативной группировки войск удерживают позиции на занятых рубежах. В районе населенного пункта Михайло-Коцюбинское Черниговской области перед водным препятствием стоит колонна до 200 единиц техники и живой силы. Мост через реку разрушен", – говорят в штабе ВСУ.
Также на Слобожанском направлении подразделения из состава группировки продолжают ведение оборонительных боев и успешно производят огневое поражение противника.
"Объединенные силы ведут оборонительную операцию по-прежнему силами двух оперативно-тактических группировок. На Приморском направлении оперативная группировка войск осуществляет прикрытие морского побережья и выполняет задания по недопущению оцепления города Николаев. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины совершают отражение воздушных ударов противника", – добавили в ВСУ.
Российские захватчики уже потеряли 37 самолетов и 37 вертолетов.
Ситуация в Украине 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.