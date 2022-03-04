Як пройшов дев'ятий день війни в Україні – ВСУ

Триває дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російського військового вторгнення. Основні зусилля окупантів зосереджувалися на оточенні Києва та ослабленні опору у блокованих ним населених пунктах.
Про це повідомляє ВСУ.
Також окупанти продовжили завдання ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Вони використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.
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"На Волинському напрямку положення наших військ без істотних змін. На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах. У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили . Міст через річку зруйнований" , – кажуть у штабі ЗСУ.
Також на Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв та успішно роблять вогневу поразку противника.
"Об'єднані сили ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань. На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання щодо недопущення оточення міста Миколаїв. Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відображення повітряних ударів противника", – додали до ЗСУ.
Російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.
Ситуація в Україні 4 березня
- За останню добу окупанти здійснили наліт на кілька міст України. Найскладніша ситуація у східних та південних областях країни.
- У Житомирі бойовики армії країни-агресора з повітря обстріляли навчальний заклад в центрі міста. Колону з ворожими мітками українські захисники розбили під Миколаєвом.
- Продовжують тримати оборону прикордонні регіони Чернігів і Харків.
- Українським рятувальникам вдалося загасити пожежу на Запорізькій АЕС після того як противник відкрив вогонь по атомному реактору. Троє українських військових загинули, захищаючи Запорізьку АЕСвід обстріляли її окупантів.
- Уряд країни звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста за допомогою в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати громадянське населення