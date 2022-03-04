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Як пройшов дев'ятий день війни в Україні – ВСУ

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 20:05
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Російські війська використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню, щоб зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки
Окупанти продовжили завдання ракетно-бомбових ударів / Колаж "Сьогодні"
Окупанти продовжили завдання ракетно-бомбових ударів / Колаж "Сьогодні"

Триває дев'ята доба героїчного протистояння Українського народу російського військового вторгнення. Основні зусилля окупантів зосереджувалися на оточенні Києва та ослабленні опору у блокованих ним населених пунктах.

Про це повідомляє ВСУ.

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Також окупанти продовжили завдання ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Вони використовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об'єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.

"На Волинському напрямку положення наших військ без істотних змін. На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах. У районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили . Міст через річку зруйнований" , – кажуть у штабі ЗСУ.

Також на Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв та успішно роблять вогневу поразку противника.

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"Об'єднані сили ведуть оборонну операцію, як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань. На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання щодо недопущення оточення міста Миколаїв. Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відображення повітряних ударів противника", – додали до ЗСУ.

Російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів.

Ситуація в Україні 4 березня

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