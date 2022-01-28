Как усилить иммунитет, чтобы защититься от "Омикрона" – советы врача

Пандемия коронавируса уже два года как бурлит в Украине, то ослабляя, то усиливая свое действие. Врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курилов рассказала, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет.
Рекомендации опубликовал Telegram-канал Коронавирус инфо.
Как защититься от COVID-19:
- Получите полный курс прививки и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых болезней иммунитета – дополнительную дозу.
- Используйте защитные маски или респираторы.
- Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.
- Обязательно соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон".
Что усиливает иммунитет:
- Витамин D.
- Препараты цинка.
- Витамин С.
- Закаливание.
- Прогулки на открытом воздухе.
- Физические упражнения.
- Избегание стрессов.
Однако врач напоминает, что прежде чем решить принимать какие-либо витамины или препараты, следует обязательно проконсультироваться с врачом.
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