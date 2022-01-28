Как усилить иммунитет, чтобы защититься от "Омикрона" – советы врача

Легче перенести болезнь помогает не только вакцинация, но и сильный иммунитет у человека

Врачи советуют заботиться о своем здоровье в период волны "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

Пандемия коронавируса уже два года как бурлит в Украине, то ослабляя, то усиливая свое действие. Врач-иммунолог КНП "Прикарпатский клинический онкоцентр" Галина Курилов рассказала, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет.

Рекомендации опубликовал Telegram-канал Коронавирус инфо.

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Как защититься от COVID-19:

Получите полный курс прививки и бустерную дозу. В случае ослабленного из-за тяжелых болезней иммунитета – дополнительную дозу.

Используйте защитные маски или респираторы.

Тщательно мойте руки и пользуйтесь антисептиками.

Обязательно соблюдайте социальную дистанцию и избегайте скопления людей, учитывая особенности штамма "Омикрон".

Что усиливает иммунитет:

Витамин D.

Препараты цинка.

Витамин С.

Закаливание.

Прогулки на открытом воздухе.

Физические упражнения.

Избегание стрессов.

Однако врач напоминает, что прежде чем решить принимать какие-либо витамины или препараты, следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Украина в шаге от пика заболеваемости

В Украине скоро могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом в сутки. Эти показатели возможны уже в ближайшие недели.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в целом ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было во время предыдущей волны заболеваемости – осенью. По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона".

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