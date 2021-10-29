Когда вакцинироваться переболевшим COVID-19? В Минздраве назвали срок

Украинцам, которые переболели COVID-19, тоже нужно делать прививку от коронавируса. Медики советуют вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления, однако можно и раньше.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
При этом прививку нельзя делать раньше, чем через 28 дней с момента начала болезни.
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"Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ранее, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2", – говорится на сайту.
В Минздраве добавили, что если человек заболел ковидом после того, как получил первую дозу вакцины, вторую прививку могут отсрочить.
"Вторая доза может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации конкретных вакцин, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19. Срок действия справки – до 3 месяцев", - добавили власти.
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19?
Минздрав составил список случаев, при которых вакцинация от коронавируса может быть опасна. Справка о противопоказаниях выдается при абсолютных противопоказаниях, (то есть, если есть четко определенная вероятность серьезных побочных реакций) или при временных (в этом случае указывается срок).
Однако такие решение принимает только врач, исходя из диагноза пациента и списка Минздрава. Справки о противопоказаниях прививки начнут выдавать в начале ноября. По оценкам Минздрава, всего 1% населения нельзя делать прививку.
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