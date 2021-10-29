Коли вакцинуватися людям, які перехворіли COVID-19? У МОЗ назвали строк

Перенесений COVID-19 не є протипоказанням до вакцинації, проте варто враховувати час, який має пройти після початку хвороби

В Україні хочуть наростити темпи вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям, які перехворіли COVID-19, теж потрібно робити щеплення від коронавірусу. Медики радять вакцинуватися за три місяці після одужання, проте можна і раніше.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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При цьому щеплення не можна робити раніше, ніж через 28 днів з початку хвороби.

"Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або здійснена раніше, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19 методом ПЛР/визначення антигену вірусу SARS-CoV-2", – йдеться на сайті.

У МОЗ додали, що якщо людина захворіла на ковід після того, як отримала першу дозу вакцини, друге щеплення можуть відстрочити.

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"Друга доза доза може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації конкретних вакцин, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19. Термін дії довідки – до 3-х місяців", – додала влада.

Кому не можна вакцинуватись від COVID-19?

МОЗ склало список випадків, за яких вакцинація від коронавірусу може бути небезпечною. Довідка про протипоказання видається при абсолютних протипоказаннях (тобто, якщо є чітко визначена ймовірність серйозних побічних реакцій) або за тимчасових (у цьому випадку вказується строк).

Однак такі рішення приймає лише лікар, виходячи з діагнозу пацієнта та списку МОЗ. Довідки про протипоказання щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, лише 1% населення не можна робити щеплення.