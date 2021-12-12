Коронавирус, итоги недели. Когда ждать бустерную дозу и как защититься от "Омикрона"

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, однако появилась новая угроза – штамм "Омикрон", который может быть более стойким к вакцинам

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 60 тысяч новых случаев коронавируса. Желтая зона карантина расширилась, и теперь там 12 областей и Киев.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

Реклама

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря, в Украине зафиксировали 61 615 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: в конце ноября этот показатель составлял 89 080, перед этим – 115 304, а в середине ноября – 142 206.

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировали 5275 новых случаев коронавируса. Заболело 526 детей, а медработников – 53.

Вакцинация в Украине

В Минздраве уточнили, что в Украине вчера вакцинировали 83 256 человек против COVID-19. Одну дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы – 56 113 человек.

Реклама

С начала вакцинальной кампании прививку сделали 14 114 894 украинцам. Из них две дозы получили 12 420 911 человек, всего медики провели 26 535 803 прививки.

Вакцинация в Украине. Данные Минздрава

Также в стране продолжают бороться с нарушителями, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации. Недавно полиция Винницкой области поймала 37-летнего медика, который вместе с другими врачами организовал схему продаж фиктивных документов. Стоимость его "услуг" составляла от 3000 до 7500 гривень.

При этом в Минздраве хотят освободить от уголовной ответственности людей, купивших поддельный COVID-документ. Это делают для тех людей, которые купили поддельные документы, но потом передумали и все-таки решили сделать прививку.

Реклама

Невакцинированных отстраняют от работы

9 декабря начали действовать новые правила со списком профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19. Невакцинированных работников будут отстранять от выполнения обязанностей.

Кто должен сделать прививку:

соцработники;

сотрудники государственных предприятий, учреждений и организаций;

сотрудники стратегически важных предприятий.

С 8 ноября не пускают на работу без прививки таких работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

вузов, техникумов, училищ, школ и детсадов.

Бустерная доза будет?

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, вводить бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни украинцам пока рано. Бустерную вакцинацию начнут, когда хотя бы половина украинцев будет привита двумя дозами.

Предварительно, это произойдет весной 2022 года. Однако подойдут не все вакцины – препарат против коронавируса CoronaVac не предусматривает бустерную прививку.

Карантин в Украине

За последнюю неделю ситуация с ковидом стабилизировалась и области понемногу начали выходить из красной зоны. Если раньше почти все области были красными, то по состоянию на 12 декабря 13 регионов в желтой зоне, две в оранжевой и 10 – в красной зоне.

Красная зона

Винницкая,

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черниговская (области).

Оранжевая зона

Донецкая,

Закарпатская (области).

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Одесская (области).

Новый штамм "Омикрон": защита есть

Ученые заявляли, что современные вакцины могут не защитить людей от "Омикрона". Однако бустерная доза вакцины Pfizer/Biontech нейтрализует "Омикрон".

Ученые исследовали клетки крови вакцинированных препаратами Pfizer/BioNTech. Половина людей были заражены во время первой волны в Южной Африке.

Оказалось, что способность клеток крови нейтрализовать вирус может сокращаться в 41 раз, однако иммунную защиту вирус не преодолел. По словам ученых, это может указывать на то, что двух доз вакцины может быть недостаточно для защиты от "Омикрона", но бустерная вакцинация поможет.