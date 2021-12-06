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Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
6 декабря, 08:14
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Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве
В больницы с коронавирусом попали 1660 украинцев.
В больницы с коронавирусом попали 1660 украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1 660 человек;
  • летальных исходов – 239;
  • выздоровели – 9 082 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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