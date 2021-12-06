Коронавирус. В Украине за сутки обнаружили еще более 4 тысяч новых больных

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине зафиксировано 4 478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52).
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано – 1 660 человек;
- летальных исходов – 239;
- выздоровели – 9 082 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- С 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила что изменилось.
- С 3 декабря Украина усилила обязательный карантин для путешественников из стран, где распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон".