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  1. Последние новости Украины

Крушение самолета на Прикарпатье и новые правила въезда в Украину – главные новости СЕГОДНЯ

28 июля 2021 20:42

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Глава Минздрава рассказал о новых условиях работы учебных заведений и какие правила введут при пересечении границы

Главные новости 28 июля. Коллаж "Сегодня"

Главные новости 28 июля. Коллаж "Сегодня"

28 июля украинские власти заявили о новых правилах въезда в страну из-за нового штамма "Дельта", в Ивано-Франковской области самолет упал на дом, а в Чернобыле "заминировали" ЧАЭС.

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"Сегодня" собрали главные новости среды.

Падение самолета на Прикарпатье

Неподалеку села Шепаровцы Коломыйского района легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом. После крушение начался пожар, вследствие чего и погибли все находящиеся в салоне люди.

Игорь Табанюк в самолете. Фото: facebook.com/sikora.olga
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Игорь Табанюк в самолете. Фото: facebook.com/sikora.olga

Один из погибших – известный украинский пилот Игорь Табанюк. Он 40 лет назад совершил свой первый полет и много лет развивал малую авиацию в Коломые. В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка – полетел вместо отца на проверку самолета.

Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии

Пожилым пенсионерам придется ждать доплат

Пожилым пенсионерам придется ждать доплат / Фото: УНИАН, Сегодня

Для украинцев в возрасте 70-75 лет собираются ввести доплаты к пенсии с 2022 года. Эти деньги будут получать около 1,5 млн пенсионеров, однако какой размер доплаты – в Минсоцполитики пока не сообщают.

"Минирование" ЧАЭС

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Атомная станция может быть заминирована

Атомная станция может быть заминирована / Фото: Сегодня

В тренде
Зеленский попросил вынести на СНБО один важный вопрос
Заседание СНБО и Владимир Зеленский / коллаж "Сегодня"

В обед 28 июля на электронный адрес ЧАЭС пришло анонимное письмо о минировании Чернобыльской атомной электростанции. После этого полицейские перекрыли все КПП и начали проверку. Однако информация не подтвердилась.

Светит ли школам удаленка

Выйдут ли школьники на учебу 1 сентября. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Выйдут ли школьники на учебу 1 сентября. Фото: REUTERS/Eric Gaillard

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Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что работа школ будет зависеть от карантинной зоны региона.

Если зеленая зона – все школы работают. Если желтая, оранжевая или красная – заведения будут открыты при условии, что минимум 80% работников вакцинированы против коронавируса.

В Украине ужесточат въезд из-за штамма "Дельта"

Правила пересечения границы ужесточат из-за коронавируса

Правила пересечения границы ужесточат из-за коронавируса / Фото: Сегодня

Штамм "Дельта" быстро распространяется по миру, поэтому власти вводят новые правила въезда в страну. Теперь все граждане, которые приезжают из России или Индии, должны будут отправиться на 14-дневную самоизоляцию, даже при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Однако всем остальным людям, которые уже вакцинировались, будет намного проще – подробнее о правилах читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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