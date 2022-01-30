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Машины застряли в сугробах, а люди остались без света: что в Украине творит непогода (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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30 января, 13:18
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В столице и вовсе произошел транспортный коллапс – задерживается движение общественного транспорта
В Украине спасатели доставали машины из снежных заносов, а некоторые авто снесло в кюветы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине спасатели доставали машины из снежных заносов, а некоторые авто снесло в кюветы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украину 30 января нагрянули снегопады и сильный ветер. Из-за непогоды несколько областей остались без электроснабжения, а на дорогах произошли страшные ДТП.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о том, что натворила непогода в Украине.

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Регионы остались без света

В результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях:

  • Житомирская – 53
  • Хмельницкая – 7
  • Закарпатская – 3

На данный момент к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Масштабный сбой в работе транспорта столицы

Задерживается движение автобусов №28 по ул. Пятигорская по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

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Задерживается движение троллейбусов № 3 по ул. Липковского в направлении Железнодорожного массива по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

Также задерживается движение трамваев №5, 28 по ул. Милославская в направлении ул. С. Лифаря по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Кроме того, задерживается движение автобусов № 76 по ул. Зверинецкая по причине – неочищенная проезжая часть. На место направлена ответственная служба города.

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Движение автобусов №76 организовано до Ботанического сада.

Массовые ДТП

В селе Хватов Львовской области на международной трассе Киев – Чоп перевернулся рейсовый автобус, который вез людей из Харькова в Польшу. На момент ДТП в салоне было 40 пассажиров – из них 14 травмировалось.

На месте работали несколько карет скорой помощи, спасатели и полиция. К счастью, все пассажиры остались живы.
Пострадавших госпитализировали в 3 медицинских учреждения – 2 районные больницы и одну во Львове.

Известно, что с травмами разной степени тяжести было 11 мужчин и 3 женщины. Часть из них после осмотра и первой медицинской помощи от госпитализации отказались.

Сейчас в больницах до сих пор находятся 6 человек – одна женщина в реанимации.

Водителю автобуса 34 года, он житель Ровенской области. По его словам, автобус исправный, все пассажиры застрахованы, а его просто занесло на скользкой дороге, так как ночью во Львовской области шел дождь со снегом и был мороз.

Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
Во Львовской области в результате аварии пострадало много пассажиров автобуса. Фото: Патрульная полиция
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Недалеко от поворота к селу Тубольцы Черкасской области в 5:30 утра водитель легковушки не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате авто сильно смяло.

На месте выяснилось, что в результате аварии погибли 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет.

Также в Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Сейчас парень в крайне тяжелом состоянии.

В Черкасской области случилось смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкасской области случилось смертельное ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

Машины достают спасатели

В Славском Львовской области в результате гололеда съехал с дороги и застрял автомобиль скорой помощи, который возвращался с вызова. Пожарно-спасательным отделением с помощью буксировочного троса автомобиль отбуксирован на дорогу.

В Славском застрял автомобиль скорой помощи. Фото: ГСЧС Украины

Также в селе Разино Житомирского района скорая помощь застряла в снежном заносе.

Как выяснилось, медики возвращались с вызова, а в спецавтомобиле находился больной, нуждавшийся в госпитализации. Вероятно, из-за скользкой дороги транспортное средство слетело с дороги.

В результате спасатели вытащили авто из снежного заноса на дорогу и сопроводили в медицинское учреждение.

В селе Разино скорая помощь застряла в снежном заносе. Фото: ГСЧС Украины

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