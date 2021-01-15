Українська
$ 28,06
33,99
  1. Последние новости Украины

"Медзакупкам Украины" запретили заниматься вакцинами от коронавируса

15 января, 11:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Министр Степанов объяснил, почему правительство поменяло закупочную организацию

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" лишили полномочий заниматься переговорами и поставками вакцины от коронавируса в страну. Теперь этим будет заниматься британское агентство Crown Agents.

Реклама

Как сообщает "Сегодня", об этом на пресс-брифинге 15 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины" была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", – объяснил Степанов.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства. Глава Минздрава отметил, что у Crown Agents будут полномочия на заключение контрактов и логистическое сопровождение грузов, однако переговоры и производителями вакцин будут вести министерство и руководство государства.

В тренде
Арктический воздух приморозит Украину: какой будет погода в пятницу

Напомним, ранее в этом месяце между МЗУ и Минздравом возник публичный конфликт. Госпредприятие заявило о блокировании его работы вследствие неутверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021 год, что не дает возможности финансировать его операционную деятельность.

Видео: Сегодня
Реклама

Степанов назвал это "фейком" и заверил, что финплан предприятия был утвержден 10 декабря и передан в ГП.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Минздрав вакцина коронавирус Максим Степанов COVID-19 Медицинские закупки Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУФинансы
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанкеФинансы
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из
Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из "отеля Тупицкого"Украина
В Украине началась проверка облгазов с
В Украине началась проверка облгазов с "космическими" тарифамиЖКХ
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тариф
В Украине вводят госрегулирование цены на газ: каким будет тарифЖКХ
Разумков собирает совещание в Раде с участием Шмыгаля по важному вопросу
Разумков собирает совещание в Раде с участием Шмыгаля по важному вопросуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять