Морозы в 30 градусов: нормально ли это для Украины?

Последние 20 лет такие температуры фиксируются очень локально, говорит метеоролог

В Украине продолжатся сильные снегопады, метели, а температура скоро упадет до -26 °C. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже предупредила о первом и втором уровне опасности в некоторых областях Украины. Сайт "Сегодня" решил узнать, насколько такая температура аномальна для Украины?

Реклама

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорит, что такие морозы нельзя назвать нетипичными для Украины. Да, последние 20 лет подобное было редкостью, чтобы температурный фон составлял -20 … -25 °C. Но это не значит, что этого раньше не наблюдалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оригинально отпраздновать День святого Валентина не выходя из дома и еще несколько идей

"Аномалия – это -30 ...-40°C. Но и такие температуры фиксировались в Украине. Абсолютный минимум, который был зафиксирован в Украине, -42 °C. Последние 20 лет такие температуры фиксируются очень локально, а -30 °C у нас не было с 2006 года. А вообще каждую зиму существуют отдельные места и на востоке, и в Карпатах, где температура может быть -25 °C. Это не аномалия, но стало редкостью", – Наталья Голеня.

Ранее сайт "Сегодня" писал, когда ждать потепления после морозов -30?

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик".

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама