Українська
$ 27,77
33,67
  1. Последние новости Украины

Морозы в 30 градусов: нормально ли это для Украины?

11 февраля, 16:15

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Последние 20 лет такие температуры фиксируются очень локально, говорит метеоролог

В Украине продолжатся сильные снегопады, метели, а температура скоро упадет до -26 °C. Госслужба по чрезвычайным ситуациям уже предупредила о первом и втором уровне опасности в некоторых областях Украины. Сайт "Сегодня" решил узнать, насколько такая температура аномальна для Украины?

Реклама

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорит, что такие морозы нельзя назвать нетипичными для Украины. Да, последние 20 лет подобное было редкостью, чтобы температурный фон составлял -20 … -25 °C. Но это не значит, что этого раньше не наблюдалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оригинально отпраздновать День святого Валентина не выходя из дома и еще несколько идей

"Аномалия – это -30 ...-40°C. Но и такие температуры фиксировались в Украине. Абсолютный минимум, который был зафиксирован в Украине, -42 °C. Последние 20 лет такие температуры фиксируются очень локально, а -30 °C у нас не было с 2006 года. А вообще каждую зиму существуют отдельные места и на востоке, и в Карпатах, где температура может быть -25 °C. Это не аномалия, но стало редкостью", – Наталья Голеня.

Ранее сайт "Сегодня" писал, когда ждать потепления после морозов -30?

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик".

Видео: Сегодня
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

похолодание аномалии морозы Укргидрометцентр метеорологи синоптик Наталья Голеня

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис в Украине продолжается: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис в Украине продолжается: все подробности (фото, видео)Украина
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валют
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валютФинансы
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазоне
Курс доллара в Украине обосновался в новом диапазонеФинансы
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожали
Падение закончилось: доллар и евро в Украине заметно подорожалиФинансы
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптик
Опять идут морозы до минус 30. Что творится с погодой – объясняет синоптикУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять