На Ровенщине разрешили включать свет по вечерам

В Ровенской области отменили светомаскировку. В комендантский час в области больше не будут выключать свет на улицах и квартирах, сообщает глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
Военные отработали все маневры, поэтому целесообразности в светомаскировке нет, пояснил Коваль. По его словам, освещение на дорогах – это безопасность для гуманитарных грузов. Кроме того, освещенные улицы облегчают патрулирование улиц, охрану социально важных объектов и выявление подозрительных лиц.
Напомним, во многих городах Украины в комендантский час выключается уличное освещение, а жителей просят отключать или приглушать свет в своих домах.
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