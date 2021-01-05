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Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине осенью

5 января, 13:24

Александр Панченко , Игорь Тимофеев

Сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца, говорит Леонид Горбань

Погода в начале сентября-2021 будет еще по-летнему теплой, но уже со второй декады начнутся дожди и похолодает. Об этом самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

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Эксперт по вопросам погоды, который более 30 лет составляет подробные прогнозы по старинной методике – используя т.наз. Брюсов календарь, учитывающий расположение планет Солнечной системы – говорит, что в начале третьей декады сентября возможно два-три дня бабьего лета.

Читайте также: Будет аномально тепло: что принесет в Украину природный феномен Ла-Нинья

По словам народного синоптика, холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег.

В тренде
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине летом

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, народный синоптик рассказал, когда ждать снегопадов и морозов в Украине.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

Ранее мы также рассказывали, что в Украину под Новый год пришла "весна".

Видео: Сегодня

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погода снег похолодание синоптики бабье лето прогноз погоды осень Леонид Горбань

Источник: Сегодня

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