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Не пускают украинцев: оккупанты в Крыму закрыли КПВВ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 22:24
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Сейчас в Крыму нельзя заехать, а также уехать
Закрытые КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"/Фото: коллаж: "Сегодня"
Закрытые КПВВ "Каланчак" и "Чонгар"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Крыму оккупанты ограничили выезд и въездграждан с полуострова на подконтрольную территории Украины. Это касается КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

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Въезд

Денисова проинформировала, что за последние два часа оккупанты не пропустили в Крым около полусотни украинцев. Беспрепятственно пропускают только тех, у кого есть российские паспорта.

Выезд

По словам омбудсменки, выехать из Крыма сейчас невозможно. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. Однако украинские пограничники говорят, что КПВВ со стороны подконтрольной территории работают в штатном режиме. Денисова подчеркнула, что Россия нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, ограничивая передвижение людей. Она призвала отреагировать нс это международное сообщество.

Что говорят в Госпогранслужбе?

В Херсонском пограничном отряде заявили, что по состоянию на 20:00 на админгранице с временно оккупированным Крымом контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" продолжают работать в штатном режиме. Там тоже отметили, что ближе к вечеру участились случаи отказа в пропуске на территорию Крыма граждан Украины оккупационными силовыми структурами.

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"Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию на админгранице с временно оккупированным Крымом", — сообщили в Госпогранслужбе.

Угроза вторжения РФ

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