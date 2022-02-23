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СЬОГОДНІ Новини України

Не впускають українців: окупанти в Криму закрили КПВВ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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23 лютого, 22:24
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Нині в Криму не можна заїхати, а також виїхати
Закриті КПВВ "Каланчак" та "Чонгар"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Закриті КПВВ "Каланчак" та "Чонгар"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Криму окупанти обмежили виїзд та в'їзд громадян з півострова на підконтрольну територію України. Це стосується КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".

Про це повідомила омбудсменка з прав людини Людмила Денісова.

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В'їзд

Денисова проінформувала, що протягом останніх двох годин окупанти не пропустили до Криму близько пів сотні українців. Безперешкодно пропускають тільки тих, хто має російські паспорти.

Виїзд

За словами омбудсменки, вихати з Криму зараз неможливо. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Проте українські прикордонники кажуть, що КПВВ з боку підконтрольної території працюють у штатному режимі. Денісова наголосила, що Росія порушує Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, обмежуючи пересування людей. Вона закликала відреагувати на це міжнародну спільноту.

Що кажуть в Держприкордонслужбі?

У Херсонському прикордонному загоні заявили, що станом на 20:00 на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом контрольні пункти в’їзду-виїзду "Каланчак" та "Чонгар" продовжують працювати у штатному режимі. Там теж зазначили, що ближче до вечора почастішали випадки відмовлення у пропуску на територію Криму громадян України окупаційними силовими структурами.

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"Державна прикордонна служба України продовжує відстежувати ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом", — повідомили в Держприкордонслужбі.

Загрозу вторгнення РФ

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