Новое смертельное ДТП с маршруткой: кто виноват в этот раз

Причиной смертельного ДТП с маршруткой в Луганской области была не гололедица. На момент аварии на дороге не было никаких недостатков, связанных с погодными условиями.
Об этом заявили в "Укравтодоре".
Авария произошла сегодня утром вблизи села Орехово в Старобельском районе на автодороге Н-26 Чугуев – Милово (км 217+800). В кювете оказался пассажирский микроавтобус.
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"Дорожники оперативно выехали на место аварии. Полиция составила акт обследования участка дороги, где произошла трагедия. Никаких недостатков дорожного покрытия не обнаружили, задокументировано отсутствие гололеда", – говорится в сообщении.
Полиция называла другую причину
По предварительной информации правоохранителей, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.
Что с пассажирами
В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб. Водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.
Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.
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