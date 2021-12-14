Новое смертельное ДТП с маршруткой: кто виноват в этот раз

В "Укравтодоре" отрицают причастность к по меньшей мере третьему подобному ДТП за последнюю неделю

В ДТП в Луганской области погиб человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Причиной смертельного ДТП с маршруткой в Луганской области была не гололедица. На момент аварии на дороге не было никаких недостатков, связанных с погодными условиями.

Об этом заявили в "Укравтодоре".

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Авария произошла сегодня утром вблизи села Орехово в Старобельском районе на автодороге Н-26 Чугуев – Милово (км 217+800). В кювете оказался пассажирский микроавтобус.

"Дорожники оперативно выехали на место аварии. Полиция составила акт обследования участка дороги, где произошла трагедия. Никаких недостатков дорожного покрытия не обнаружили, задокументировано отсутствие гололеда", – говорится в сообщении.

Полиция называла другую причину

По предварительной информации правоохранителей, водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

Что с пассажирами

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб. Водитель и шесть пассажиров получили телесные повреждения.

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Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

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