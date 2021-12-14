Нова смертельна ДТП з маршруткою: хто винен цього разу

Причиною смертельної ДТП з маршруткою в Луганській області була не ожеледиця. На момент аварії на дорозі не було жодних недоліків, пов'язаних із погодніми умовами.
Про це заявили в "Укравтодорі".
Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Оріхове у Старобільському районі на автошляху Н-26 Чугуїв – Мілове (км 217+800). У кюветі опинився пасажирський мікроавтобус.
Далі по темі
"Дорожники оперативно виїхали на місце аварії. Поліція склала акт обстеження ділянки дороги, де трапилася трагедія. Жодних недоліків дорожнього покриття не виявили, задокументовано відсутність ожеледиці", – йдеться в повідомленні.
Поліція називала іншу причину
За попередньою інформацією правоохоронців, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.
Що з пасажирами
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув. Водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.
Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.
Раніше ми писали:
- Минув рівно тиждень з моменту трагічної ДТП під Черніговом, у якій загинули 13 осіб. Лікарі розповіли, в якому стані 7 постраждалих, яким пощастило вижити.
- В Івано-Франківській області сталося смертельне зіткнення пасажирського потяга з легковим автомобілем, який переїжджав колії через залізничний переїзд.