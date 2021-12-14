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Нова смертельна ДТП з маршруткою: хто винен цього разу

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 15:28
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В "Укравтодорі" заперечують причетність до щонайменше третьої подібної ДТП за останній тиждень
В ДТП у Луганській області загинула людина.
В ДТП у Луганській області загинула людина. / Фото: Колаж: Сьогодні

Причиною смертельної ДТП з маршруткою в Луганській області була не ожеледиця. На момент аварії на дорозі не було жодних недоліків, пов'язаних із погодніми умовами.

Про це заявили в "Укравтодорі".

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Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Оріхове у Старобільському районі на автошляху Н-26 Чугуїв – Мілове (км 217+800). У кюветі опинився пасажирський мікроавтобус.

"Дорожники оперативно виїхали на місце аварії. Поліція склала акт обстеження ділянки дороги, де трапилася трагедія. Жодних недоліків дорожнього покриття не виявили, задокументовано відсутність ожеледиці", – йдеться в повідомленні.

Поліція називала іншу причину

За попередньою інформацією правоохоронців, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.

Що з пасажирами

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув. Водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження.

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Двоє пасажирів госпіталізовані, іншим постраждалим надана допомога на місці події.

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