Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚑 Трагическое ДТП под Черниговом Шахтер - Шериф: онлайн Шахтер - Шериф: онлайн ⚡ Переговоры Байден - Путин 😷 Штамм Омикрон
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Области массово вышли из красной зоны, но больных все больше: главное о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 декабря, 09:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня 8 областей перешли в желтые зоны адаптивного карантина
7 декабря красных зон стало меньше.
7 декабря красных зон стало меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 7 декабря ряд областей Украины вышел из красной зоны карантина, при том, что ограничения желтой усилили днем ранее. В то же время количество больных снова заметно возросло.

Новости "Сегодня" рассказывают главное об актуальной ситуации с коронавирусом в стране.

Реклама

Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 510 610 человек;
  • выздоровело – 3 082 619 человек;
  • летальных исходов – 88 986;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1270;
  • Винницкая область – 237;
  • Волынская область – 397;
  • Днепропетровская область – 183;
  • Донецкая область – 689;
  • Житомирская область – 129;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 503;
  • Ивано-Франковская область – 84;
  • Киевская область – 575;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 187;
  • Львовская область – 350;
  • Николаевская область – 347;
  • Одесская область – 368;
  • Полтавская область – 716;
  • Ровенская область – 372;
  • Сумская область – 151;
  • Тернопольская область – 142;
  • Харьковская область – 292;
  • Херсонская область – 33;
  • Хмельницкая область – 253;
  • Черкасская область – 624;
  • Черновицкая область – 135;
  • Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Реклама

Вакцинация

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 25 747 899 прививок.

За сутки прививки получили 188 758 человек. Первой дозой вакцинированы 73 097 украинцев, второй – 115 661.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

Реклама
  • Донецкой,
  • Днепропетровской,
  • Ивано-Франковской,
  • Луганской,
  • Львовской,
  • Одесской,
  • Ровенской,
  • Херсонской области,
  • города Киева.

Карантинные зоны в Украине 7 декабря

Красная зона

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черниговская область.

Оранжевая зона

  • Донецкая область
  • Полтавская область.

Желтая зона

  • г. Киев
  • Днепропетровская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черновицкая область.

Новые ограничения для желтых зон

С 6 декабря действуют новые ограничения для людей, не вакцинированных против COVID-19.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее учреждения могли выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Будет ли локдаун на Новый год

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными и полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну" , – отметил Виктор Ляшко.

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.38

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.91

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять