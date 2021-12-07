Области массово вышли из красной зоны, но больных все больше: главное о COVID-ситуации в Украине

С 7 декабря ряд областей Украины вышел из красной зоны карантина, при том, что ограничения желтой усилили днем ранее. В то же время количество больных снова заметно возросло.
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Статистика в Украине
За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.
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За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 510 610 человек;
- выздоровело – 3 082 619 человек;
- летальных исходов – 88 986;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1270;
- Винницкая область – 237;
- Волынская область – 397;
- Днепропетровская область – 183;
- Донецкая область – 689;
- Житомирская область – 129;
- Закарпатская область – 292;
- Запорожская область – 503;
- Ивано-Франковская область – 84;
- Киевская область – 575;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 187;
- Львовская область – 350;
- Николаевская область – 347;
- Одесская область – 368;
- Полтавская область – 716;
- Ровенская область – 372;
- Сумская область – 151;
- Тернопольская область – 142;
- Харьковская область – 292;
- Херсонская область – 33;
- Хмельницкая область – 253;
- Черкасская область – 624;
- Черновицкая область – 135;
- Черниговская область – 175.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Вакцинация
Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 25 747 899 прививок.
За сутки прививки получили 188 758 человек. Первой дозой вакцинированы 73 097 украинцев, второй – 115 661.
Красная зона уменьшилась
С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:
- Донецкой,
- Днепропетровской,
- Ивано-Франковской,
- Луганской,
- Львовской,
- Одесской,
- Ровенской,
- Херсонской области,
- города Киева.
Карантинные зоны в Украине 7 декабря
Красная зона
- Винницкая область
- Волынская область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область.
Оранжевая зона
- Донецкая область
- Полтавская область.
Желтая зона
- г. Киев
- Днепропетровская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Одесская область
- Ровенская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черновицкая область.
Новые ограничения для желтых зон
С 6 декабря действуют новые ограничения для людей, не вакцинированных против COVID-19.
Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.
Что изменилось: ранее учреждения могли выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.
Будет ли локдаун на Новый год
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.
"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными и полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну" , – отметил Виктор Ляшко.
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