Области массово вышли из красной зоны, но больных все больше: главное о COVID-ситуации в Украине

Сегодня 8 областей перешли в желтые зоны адаптивного карантина

7 декабря красных зон стало меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 7 декабря ряд областей Украины вышел из красной зоны карантина, при том, что ограничения желтой усилили днем ранее. В то же время количество больных снова заметно возросло.

Новости "Сегодня" рассказывают главное об актуальной ситуации с коронавирусом в стране.

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Статистика в Украине

За прошедшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 новых случаев COVID-19, что на 4 тысячи больше, чем в предыдущие сутки. В частности, заболело 716 детей и 200 медработников.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 510 610 человек;

выздоровело – 3 082 619 человек;

летальных исходов – 88 986;

проведено ПЦР-тестирование – 16 119 721.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1270;

Винницкая область – 237;

Волынская область – 397;

Днепропетровская область – 183;

Донецкая область – 689;

Житомирская область – 129;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 503;

Ивано-Франковская область – 84;

Киевская область – 575;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 187;

Львовская область – 350;

Николаевская область – 347;

Одесская область – 368;

Полтавская область – 716;

Ровенская область – 372;

Сумская область – 151;

Тернопольская область – 142;

Харьковская область – 292;

Херсонская область – 33;

Хмельницкая область – 253;

Черкасская область – 624;

Черновицкая область – 135;

Черниговская область – 175.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Вакцинация

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 25 747 899 прививок.

За сутки прививки получили 188 758 человек. Первой дозой вакцинированы 73 097 украинцев, второй – 115 661.

Красная зона уменьшилась

С 7 декабря красный уровень эпидемической опасности отменен на территории:

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Донецкой,

Днепропетровской,

Ивано-Франковской,

Луганской,

Львовской,

Одесской,

Ровенской,

Херсонской области,

города Киева.

Карантинные зоны в Украине 7 декабря

Красная зона

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Николаевская область

Сумская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область.

Оранжевая зона

Донецкая область

Полтавская область.

Желтая зона

г. Киев

Днепропетровская область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Луганская область

Львовская область

Одесская область

Ровенская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Черновицкая область.

Новые ограничения для желтых зон

С 6 декабря действуют новые ограничения для людей, не вакцинированных против COVID-19.

Работать могут только те общественные учреждения, где все сотрудники имеют по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 или действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Посещать такие заведения разрешается только людям, которые также получили по крайней мере одну дозу вакцины. Кроме документа о вакцинации, для посещения заведения подойдет и действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Что изменилось: ранее учреждения могли выбирать формат работы: не проверять COVID-документы, но соблюдать ограничения желтого уровня или проверять документы, но работать без соблюдения соответствующих норм. С 6 декабря такая опция не предусмотрена: все заведения должны проверять наличие COVID-документов как у сотрудников, так и у посетителей.

Будет ли локдаун на Новый год

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что усиливать карантин на новогодние праздники не планируется.

"Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными и полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну" , – отметил Виктор Ляшко.

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