Пациентка полгода ждала пересадку печени, но орган отдали другому. Рассказываем, почему

В Украинском центре трансплант–координации рассказали о работе единой государственной информационной системы трансплантации

Как проходит трансплантация органов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине снова активно обсуждают тему трансплантации органов. Поводом послужил случай, когда донорскую печень пересадили якобы вне очереди другому пациенту из частной клиники, а женщина, которая ожидала трансплантации в государственном медучреждении, получила отказ.

Сайт "Сегодня" выяснил, что произошло на самом деле и как работает единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ).

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В Украинском центре трансплант-координации заверяют, что никакого сбоя в работе ЕГИСТ не зафиксировано.

Почему отказали пациентке?

В Центре заверили, информация о том, что в ЕГИСТ произошел сбой в работе – фейк. Система фиксирует все документы и все действия, которые в нее поступают. Тут исключается ручное управление. А данному случаю, когда женщине отказали в пересадке печени, есть отвод ее лечащих врачей.

"Ее состояние критическое – тяжелое соматическое состояние, у нее сильные перепады температуры тела, кровоизлияния. Врачи приняли решение не проводить трансплантацию, поскольку есть большой риск, что орган не приживется, и пациентка просто умрет", – рассказала сайту "Сегодня" заместитель гендиректора Украинского центра трансплант-координации (УЦТК) Людмила Гордон.

Как выбирают, кому достанется орган

Если поступает информация о наличии донорского органа – система автоматически выдает рейтинг из нескольких реципиентов на трансплантацию. Кому достанется орган – зависит от многих факторов и прежде всего от состояния здоровья пациента. Так было и в этом случае.

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"Не важно, когда человек стал в очередь. Нужно понимать, что это не очередь в аптеку или магазин. У нас это называется "лист ожидания". В такой очереди можно простоять месяц, а бывает, что и полгода и дольше. Все зависит от того, какой будет донор, будут ли совпадения по огромному количеству анализов", – поясняет Людмила Гордон.

Мужчина, которому в октябре сделали трансплантацию печени в частной клинике, стал в "лист ожидания" в феврале этого года. Он как раз находился в Киеве, приезжал в частную клинику, чтобы сдать анализы. Ему просто повезло, что после отказа медиков женщине донорский орган перешел ему и он быстро приехал в клинику на операцию. Он был вторым по рейтингу.

Как проходит пересадка органов. Фото: УЦТК

"Женщина, которой отказали в пересадке в государственной клинике, стала в лист ожидания в мае этого года. У нее есть сопутствующие заболевания, которые усугубили ее ситуацию. У мужчины их меньше, но это не означает, что он меньше нуждался в пересадке", – поясняют УЦТК.

При трансплантации – главное пациент, а не статус клиники

Относительно сравнений частной и государственной клиник, в УЦТК заверяют, что при трансплантации органов это абсолютно не имеет никакого значения.

Государство выставило для всех клиник одинаковые критерии работы – это пилотная госпрограмма, где все операции оплачиваются за счет госбюджета, а также те препараты, которые пациенты пожизненно должны принимать, чтобы жить.

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"Система, которая делает выбор, не видит больницу, она видит только конкретного реципиента, который нуждается в помощи. Пациенты имеют право выбирать больницу или медучреждение, где они хотят лечиться. И не важно, какой это город – Львов, Одесса или Киев. Пациент только дает обязательство, что в течении короткого времени (пару часов) он обязательно приедет на операцию", – отмечает Людмила Гордон.

Люди ошибочно полагают, что донорский орган необходим именно тому, кто лежит в больнице в критическом состоянии, а тот, кто приехал на операцию своим ходом, менее в нем нуждается.

Как проходит пересадка органов. Фото: УЦТК

"Это не так. Пациенты, которые стоят в "листе ожидания", обязаны каждые три месяца приезжать в клинику и сдавать необходимые анализы, они находятся под постоянным наблюдением медиков. Такого человека могут вызвать в больницу в любое время дня. Просто позвонить и сказать, что через 5 часов операция и необходимо срочно приехать. И пациенты обычно отвечают кратко "Лечу!". Потому что это их жизнь", – поясняет Людмила Гордон.

Более 240 трансплантаций за год

В УЦТК рассказали "Сегодня", что до декабря 2019 года в Украине редко, но проводилась трансплантация органов. После того, как в закон о трансплантации органов были внесены незначительные, но принципиально важные поправки, все изменилось.

"Это стало настоящим прорывом. В Украине началась трансплантация органов в тех объемах, которые мы имеем сейчас. За этот год в нашей стране проведено более 240 разных трансплантаций", – рассказывает Людмила Гордон.

Чтобы отойти от ручного управления этими процессами, и была создана Единая государственная информационная система трансплантации.

"В ней есть вся информация о реципиентах в Украине, которые нуждаются в пересадке органа. Там указано все о состоянии здоровья человека, все противопоказания. Подбор органа осуществляется автоматически в зависимости от того, подходит ли он ему. Система защищена от вмешательства в ее работу, что исключает коррупционную составляющую", – заверяет Людмила Гордон.

Усовершенствуют ЕГИСТ

На днях группа украинских экспертов в сфере трансплантологии вернулась из Барселоны. Испания считается передовой страной по трансплантологии в Европе. На ее примере многие страны выстраивают свои системы по трансплантации органов. Испанские эксперты подтвердили, что наша ЕГИСТ эффективно работает.