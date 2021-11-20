Пацієнтка півроку чекала на пересадку печінки, але орган віддали іншому. Розповідаємо чому

В Українському центрі трансплант-координації розповіли про роботу єдиної державної інформаційної системи трансплантації

Як відбувається трансплантація органів в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні знову активно обговорюється тема трансплантації органів. Приводом послужив випадок, коли донорську печінку пересадили нібито поза чергою іншому пацієнтові з приватної клініки, а жінка, яка чекала на трансплантацію в державній медустанові, отримала відмову.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що сталося насправді та як працює єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ).

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В Українському центрі трансплант-координації запевняють, що жодного збою у роботі ЄДІСТ не зафіксовано.

Чому відмовили пацієнтці?

У Центрі запевнили, інформація про те, що в ЄДІСТі стався збій у роботі – фейк. Система фіксує всі документи та всі дії, які до неї надходять. Тут виключається ручне керування. А цьому випадку, коли жінці відмовили в пересадці печінки, є відведення її лікарів.

"Її стан критичний – важкий соматичний стан, має сильні перепади температури тіла, крововиливу. Лікарі вирішили не проводити трансплантацію, оскільки є великий ризик, що орган не приживеться, і пацієнтка просто помре", – розповіла сайту "Сьогодні" заступник гендиректора Українського центру трансплант-координації (УЦТК) Людмила Гордон.

Як вибирають, кому дістанеться орган

Якщо надходить інформація про наявність донорського органу – система автоматично видає рейтинг з кількох реципієнтів на трансплантацію. Кому дістанеться орган – залежить від багатьох факторів і насамперед від стану здоров'я пацієнта. Так було в цьому випадку.

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"Не важливо, коли людина стала в чергу. Потрібно розуміти, що це не черга до аптеки чи магазину. У нас це називається "лист очікування". У такій черзі можна простояти місяць, а буває, що півроку й довше. Все залежить від того, який буде донор, чи збіги будуть за величезною кількістю аналізів", – пояснює Людмила Гордон.

Чоловік, якому у жовтні зробили трансплантацію печінки у приватній клініці, став у "лист очікування" у лютому цього року. Він саме перебував у Києві, приїжджав до приватної клініки, щоб здати аналізи. Йому просто пощастило, що після відмови медиків донорський орган жінці перейшов йому і він швидко приїхав до клініки на операцію. Він був другим за рейтингом.

Як відбувається пересадка органів. Фото: УЦТК

"Жінка, якій відмовили у пересадці у державній клініці, стала у листок очікування у травні цього року. Вона має супутні захворювання, які посилили її ситуацію. У чоловіка їх менше, але це не означає, що він менше потребував пересадки", – пояснюють УЦТК.

При трансплантації – головне пацієнт, а не статус клініки

Щодо порівнянь приватної та державної клінік, в УЦТК запевняють, що при трансплантації органів це абсолютно не має жодного значення.

Держава виставила для всіх клінік однакові критерії роботи – це пілотна держпрограма, де всі операції оплачуються за рахунок держбюджету, а також ті препарати, які пацієнти довічно прийматимуть, щоб жити.

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"Система, яка робить вибір, не бачить лікарню, вона бачить лише конкретного реципієнта, який потребує допомоги. Пацієнти мають право обирати лікарню або медустанову, де вони хочуть лікуватися. І не важливо, яке це місто – Львів, Одеса чи Київ. Пацієнт лише дає зобов'язання, що протягом короткого часу (пару годин) він обов'язково приїде на операцію", – зазначає Людмила Гордон.

Люди помилково вважають, що донорський орган необхідний саме тому, хто лежить у лікарні в критичному стані, а той, хто приїхав на операцію своїм ходом, менше його потребує.

Як відбувається пересадка органів. Фото: УЦТК

"Це не так. Пацієнти, які стоять у "листі очікування", зобов'язані кожні три місяці приїжджати до клініки та складати необхідні аналізи, вони перебувають під постійним наглядом медиків. Таку людину можуть викликати до лікарні у будь-який час дня. Просто зателефонувати та сказати, що через 5 годин операція і необхідно терміново приїхати. І пацієнти зазвичай відповідають коротко "Лечу!". Тому що це їхнє життя", – пояснює Людмила Гордон.

Понад 240 трансплантацій за рік

В УЦТК розповіли "Сьогодні", що до грудня 2019 року в Україні нечасто, але проводилася трансплантація органів. Після того, як до закону про трансплантацію органів було внесено незначні, але принципово важливі поправки, все змінилося.

"Це стало справжнім проривом. В Україні розпочалася трансплантація органів у тих обсягах, які ми маємо зараз. За цей рік у нашій країні проведено понад 240 різних трансплантацій", – розповідає Людмила Гордон.

Щоб відійти від ручного управління цими процесами, й було створено Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

"У ній є вся інформація про реципієнтів в Україні, які потребують пересадки органу. Там вказано все про стан здоров'я людини, протипоказання. Підбір органу здійснюється автоматично залежно від того, чи він підходить. Система захищена від втручання у її роботу, що унеможливлює корупційну складову", – запевняє Людмила Гордон.

Удосконалять ЄДІСТ

Днями група українських експертів у сфері трансплантології повернулася з Барселони. Іспанія вважається передовою країною з трансплантології у Європі. На її прикладі багато країн вибудовують свої системи трансплантації органів. Іспанські експерти підтвердили, що наша ЄДІСТ ефективно працює.