"Паровоз вакцинации" набрал ход: в июне темпы увеличились почти в 4 раза

В лидерах в прошлом месяце были китайская CoronaVac и Cominarty от Pfizer/BioNTech – ими вакцинировали около 1,2 млн украинцев

Украинцев вакцинируют "стахановскими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Украинцы уже получили более 2,5 млн доз вакцины, а масштабы вакцинации в июне удалось нарастить более чем втрое, в сравнении с маем.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Так, если в мае первой и второй дозой был вакцинирован 408 741 человек, то в июне – уже 1 514 970.

Лидером в прошлом месяце стал препарат Cominarty от Pfizer/BioNTech – сделали более 634,3 тыс. уколов.

Вакцину CoronaVac от китайской компании Sinovac, которую применяют в центрах массовой вакцинации граждан, вкололи 556,8 тыс. раз.

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Однако лидером по количеству полностью привитых граждан оказалась Vaxzevria от AstaZeneca (южнокорейского производства) – в июне вторую дозу получили 310,3 тыс. граждан.

Ранее мы сообщали, что до конца месяца Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19. Соединенные Штаты предоставят через механизм COVAX 2 млн доз вакцины Moderna, также ожидаются препараты других производителей.

Напомним, что 1 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине COVID-сертификата. "Паспорта вакцинации" будут отображаться в мобильном приложении "Дія", но их можно будет получить и в бумажном виде.

Больше о последствиях повторной вакцинации другим препаратом, смотрите в видеосюжете:

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